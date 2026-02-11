"TV Total" ist am Dienstagabend so gut gelaufen wie schon seit mehreren Monaten nicht mehr. 1,12 Millionen Menschen sahen zu, das ist die höchste Reichweite seit März 2025. Gegen den Dschungel lag die Show zuletzt sogar bei weniger als 1 Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Und auch beim jungen Publikum ist das Plus deutlich zu erkennen: 530.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 11,1 Prozent Marktanteil, damit lief es deutlich besser als in den vergangenen zwei Wochen, als gegen "IBES" nur einstellige Werte drin waren.

Der "TV Total Stand-up Club" hat im Anschluss zwar wieder deutlich an Zugkraft verloren, mit 6,2 Prozent Marktanteil lief es aber auch hier besser als zuletzt. Beachtet werden muss außerdem, dass es sich hierbei nur um eine Wiederholung handelte. Ein Re-Run von "Fake News - Alles erstunken und erlogen" stürzte später allerdings auf ziemlich schlechte 2,1 Prozent ab.

RTL musste derweil ohne den Dschungel deutlich kleinere Brötchen backen. Wohl aufgrund der Olympia-Konkurrenz schickte man aber auch nur einen alten "Miss Merkel"-Krimi zur besten Sendezeit ins Rennen. Die Reichweite in Höhe von 1,31 Millionen war dabei durchaus in Ordnung, mit nur 230.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren blieb man hier jedoch bei nur 5,1 Prozent Marktanteil hängen. "Extra" hielt die Reichweite später beim jungen Publikum konstant, das ließ den Marktanteil auf 8,9 Prozent steigen.

Der "Miss Merkel"-Krimi musste sich damit am Dienstag beim jungen Publikum einer Reihe anderer Formate geschlagen geben - unter anderem "Hot oder Schrott" bei Vox. Das wurde von 280.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren gesehen, damit waren 6,2 Prozent drin. Insgesamt lag die Reichweite bei 770.000. Gut verlief der Abend auch für RTLzwei, wo sich um 20:15 Uhr "Hartz und herzlich" zurückgemeldete, die Sendung begleitet ab sofort erstmals auch Menschen aus Hamburg-Mitte. Das wollten zum Start 500.000 Personen sehen, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 4,6 Prozent.

