Im Mittelpunkt der sportlichen Berichterstattung stehen in vielen Redaktionen aktuell die vielen Olympia-Wettbewerbe, es finden aber auch noch andere Veranstaltungen statt. Am Dienstagabend etwa traten Freiburg und Hertha im Viertelfinale des DFB-Pokals gegeneinander an - und es sollte sehr lange spannend bleiben. Nachdem das Spiel in der regulären Spielzeit torlos geblieben war, musste es zunächst in die Verlängerung. Dort stand es nach dem Ende 1:1, also ging es noch ins Elfmeterschießen.

Und dieser Spielverlauf half Sky spürbar. Der Pay-TV-Sender übertrug die Partie und verzeichnete im Verlauf des Abends stark steigende Quoten. So waren 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer während der regulären Spielzeit mit dabei, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 4,2 Prozent. Die Verlängerung steigert den Marktanteil dann schon auf 7,6 Prozent, 510.000 Fans fieberten mit.

Das nicht einmal zehnminütige Elfmeterschießen wurde dann schließlich noch von 590.000 Menschen gesehen, in dieser Zeit lag der Marktanteil beim jungen Publikum bei richtig starken 10,5 Prozent. Das alles sind für den Pay-TV-Sender extrem starke Werte, vor allem wenn man bedenkt, dass kein klassisches "Topteam" auf dem Feld stand. Die Nachberichterstattung wollten später noch 110.000 Menschen sehen, der Marktanteil lag bei 2,8 Prozent.

Erfolgreichster Spartensender beim jungen Publikum ist am Dienstag Sat.1 Gold gewesen, der Kanal aus dem Hause ProSiebenSat.1 erzielte einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,1 Prozent. Vor allem am späten Abend lief es hervorragend: Die True-Crime-Formate lagen bei teilweise 7,0 Prozent. Am frühen Nachmittag punktete "Unsere kleine Farm" mit bis zu 3,3 Prozent. "Mord ist ihr Hobby" fuhr derweil Quoten-Achterbahn: Die erste Folge lag nachmittags bei starken 3,3 Prozent, danach waren plötzlich aber nur noch 0,8 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;