Auch am Donnerstag haben die Olympia-Übertragungen wieder für Spitzen-Quoten gesorgt. Mit durchschnittlich 20,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und sogar 22,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war das ZDF dank der stundenlangen Live-Strecken unangefochtener Marktführer. Für die höchste Reichweite sorgten dabei die Rodler, die ab 18:48 Uhr die nächste Goldmedaille für Deutschland ins Ziel fuhren: 5,28 Millionen Menschen waren hier im Schnitt dabei und sorgten für einen Marktanteil von 27,0 Prozent.

Bemerkenswert: Beim jungen Publikum führte Eishockey die Hitliste an - hier schalteten ab 21:06 Uhr im Schnitt 1,15 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, um das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark zu sehen, sodass der Marktanteil noch einmal auf 24,6 Prozent anzog. Die Älteren konnten die Eishockey hingegen ungleich weniger anfangen: Insgesamt lag die Reichweite mit 3,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nämlich sogar deutlich unter den Werten, die der Sender noch am Vorabend verzeichnete. Hier belief sich der Marktanteil auf 13,7 Prozent.

Mit Blick auf die Gesamtwerte lag um 20:15 Uhr dann auch der ARD-Krimi "Steirerwahn" an der Spitze, der mit 6,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf hervorragende 26,8 Prozent Marktanteil kam und damit weit vor allen anderen Sendern landete. Beim jungen Publikum schlug sich der Film mit 8,5 Prozent Marktanteil zudem ebenfalls wacker. Starke Quoten gab's daneben auch für die "Tagesschau", die alleine im Ersten von fast sechs Millionen Menschen gesehen wurde.

Im ZDF wiederum sorgte das "heute-journal" in der Eishockey-Pause für einen Aufschwung und steigerte sich auf 4,08 Millionen Zuschauer sowie 27,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, ehe die deutschen Eishockey-Spieler schließlich mit 27,4 Prozent dieses hohe Niveau auch nach 22 Uhr noch halten konnten. Ab 23:45 Uhr war es dann "Markus Lanz", der den Abend mit einem weiteren Erfolg beendete: 1,24 Millionen Menschen sahen den ZDF-Talk, der mit Marktanteilen von 17,3 und 18,5 Prozent bei Jung und Alt gleichermaßen punktete.

