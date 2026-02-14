"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" hat sein Quoten-Tief vom Vorjahr deutlich überwinden können. Durchschnittlich 4,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Freitag über fast vier Stunden hinweg die Live-Übertragung der traditionellen Sitzung im ZDF. Das waren über eine halbe Million mehr als vor einem Jahr und reichte für starke 21,7 Prozent Marktanteil - höher fiel der Marktanteil von "Mainz bleibt Mainz" zuletzt vor sieben Jahren aus.

Beim jungen Publikum erzielte die TV-Sitzung sogar den höchsten Marktanteil seit noch viel längerer Zeit: 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen tollen 11,3 Prozent, womit das ZDF die Rekorde der jüngeren Vergangenheit noch einmal überbieten konnte.

Dabei gab's am Freitagabend im Free-TV sogar eine doppelte Portion Mainz zu sehen, weil RTL ausnahmsweise auch das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Mainz 05 übertrug. Auch dafür lief es durchaus gut: 2,02 Millionen Menschen sahen die erste Hälfte, knapp weniger waren es in der zweiten Hälfte. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen überzeugte die Übertragung mit Marktanteilen von 12,5 und 11,8 Prozent. während das Spiel parallel bei Sky weitere 5,1 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Später am Abend fielen die "RTL Stand-up-Stars" hingegen tief in die Einstelligkeit zurück.

Die meistgesehene Sendung des Freitags hatte mit Mainz gleichwohl nichts zu tun - stattdessen dominierte die "Tagesschau" um 20:00 Uhr mit fast sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern allein im Ersten. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei stolzen 28,2 Prozent. Und bereits am Nachmittag erreichte schon der Biathlon-Sprint bei Olympia geringfügig mehr Menschen als "Mainz bleibt Mainz" am Abend: 4,40 Millionen Fans sorgten hier sogar für famose 41,8 Prozent Marktanteil.

In der Primetime wiederum hatten die Narren beim Gesamtpublikum die Nase vorn, wenngleich auch der Skeleton-Wettbewerb nach 21 Uhr noch einmal für mehr als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten sorgte. Beim jungen Publikum waren die Olympia-Übertragungen zudem auch in der Primetime Marktführer vor der Bundesliga und "Mainz bleibt Mainz".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;