Auch über einen Monat nach dem Start der neuen Staffel fallen die linearen Quoten der "Landarztpraxis" am Vorabend weiterhin überschaubar aus. Gegen Olympia erreichte die Sat.1-Serie in dieser Woche gleich zweimal lediglich einen Marktanteil von 1,3 Prozent in der Zielgruppe. Umso überraschender reichte es am Freitag hingegen für einen Staffel-Bestwert - wenngleich auch der noch ein ganzes Stück vom Senderschnitt entfernt war. Doch mit 4,1 Prozent Marktanteil kann man in Unterföhring angesichts der bisherigen Performance schon einigermaßen zufrieden sein, wenngleich die Gesamt-Reichweite mit 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf üblichem Niveau lag.

Deutlich stärker lief es für Sat.1 allerdings in der Primetime, wo sich "Die besten Comedians Deutschlands" gegen Olympia, "Mainz bleibt Mainz" und die Bundelsiga sehr wacker behaupteten - und das, obwohl der Sender lediglich eine Wiederholung zeigte. Mit 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bewegte sich die Comedyshow jedenfalls im grünen Bereich. Zudem punkteten später am Abend auch noch zwei Aufgüsse von "Halbpension mit Schmitz", deren Marktanteile bei 7,8 und 8,7 Prozent lagen.

Sat.1 ließ damit um 20:15 Uhr, abgesehen von RTL, sämtliche Privatsender klar hinter sich, darunter auch den Schwestersender ProSieben. Dort enttäuschte der zweite Teil von "Die Tribute von Panem - Mockingjay" mit lediglich 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Immerhin: Gegen 23 Uhr trieb "Kingsman: The Golden Circle" die Quote noch auf überzeugende 9,1 Prozent. Durchweg überschaubar blieben dagegen die Werte von Vox, wo "Goodbye Deutschland" zunächst auf 4,8 Prozent Marktanteil kam, ehe "Illuminati" auf 4,1 Prozent zurückfiel. Bei RTLzwei konnte "Men in Black II" mit 3,1 Prozent sogar noch weniger reißen.

Einen schwachen Einstand legte daneben auch die neue True-Crime-Reihe "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" bei Kabel Eins hin. Mit 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 2,8 Prozent in der Zielgruppe bleibt nach der ersten Folge noch viel Luft nach oben. Auch die von Uwe Ochsenknecht im Anschluss präsentierten "7 Todsünden" taten sich schließlich mit 3,2 Prozent schwer.

