Auch am Sonntag haben die Olympia-Übertragungen wieder die Quoten-Hitlisten dominiert. Besonders stark waren dabei die Biathlon-Verfolgungen: Als ab 11:13 Uhr die Männer an den Start gingen, schnellte die ZDF-Reichweite bereits auf 4,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben, sodass der Marktanteil bei herausragenden 42,3 Prozent lag. Die Frauen-Verfolgung wiederum zählte am Nachmittag schließlich sogar 5,30 Millionen Fans, die 40,0 Prozent Marktanteil entsprachen.

Und auch abseits davon stimmten die Quoten - auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo das ZDF über viele Stunden hinweg ebenfalls Marktanteile von teils weit über 30 Prozent erzielte. Die höchsten Reichweiten fuhr der Sender jedoch am Vorabend ein: So verfolgten 6,17 Millionen Menschen den Mix-Team-Wettbewerb im Skeleton, beim Skispringen der Frauen waren danach sogar 6,53 Millionen mit dabei.

In der Primetime ging das Interesse an Olympia schließlich zurück. So zählte das Eishockey-Duell zwischen den USA und Deutschland nach 21 Uhr zwar insgesamt nur noch 3,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, mit einem Marktanteil von fast 20 Prozent war das ZDF in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen gleichwohl auch zu diesem Zeitpunkt noch Marktführer.

Beim Gesamtpublikum dominierte ab 20 Uhr allerdings die ARD - zunächst mit der "Tagesschau", die alleine im Ersten von 6,67 Millionen Menschen gesehen wurde, und später mit dem "Polizeiruf 110". Der Krimi ging mit 7,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern als meistgesehene Sendung des Tages hervor und trieb den Marktanteil des Ersten auf stolze 28,9 Prozent. Beim jungen Publikum reichte es immerhin noch für 15,0 Prozent, womit die ARD sämtliche Privatsender klar hinter sich lassen konnte.

