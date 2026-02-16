Eine Woche nach dem Super Bowl ist der späte Sonntagabend bei RTL wieder für "Stern TV" reserviert, doch das Magazin tat sich bei seiner Rückkehr aus Quotensicht noch ziemlich schwer. Zwar schalteten ab 22:17 Uhr insgesamt immerhin 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, doch in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei nur 6,7 Prozent.

Damit machte "Stern TV am Sonntag" aus dem Vorlauf vergleichsweise wenig, denn trotz "Polizeiruf 110" und Olympia im Gegenprogramm erzielte RTL um 20:15 Uhr mit der Free-TV-Premiere der Komödie "Wo die Lüge hinfällt" durchaus ordentliche Quoten. Auf 1,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte es der Film, darunter 460.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag "Wo die Lüge hinfällt" damit bei 9,2 Prozent - ein recht guter Wert angesichts der Konkurrenz.

Doch auch in Unterföhring kann man mit den Film-Quoten in der Sonntags-Primetime einigermaßen zufrieden sein. So erreichte ProSieben mit "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes" recht solide 7,2 Prozent Marktanteil bei insgesamt 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, während "The Da Vinci Code - Sakrileg" in Sat.1 von 1,05 Millionen gesehen wurden. Hier wurde ein Marktanteil von 6,3 Prozent erzielt.

Tagsüber sah es für Sat.1 hingegen zeitweise regelrecht dürftig aus - ganz besonders für die Wiederholung von "Kuchen oder Chaos?", die um 16:17 Uhr gerade einmal 0,9 Prozent Marktanteil schaffte. Doch der Sender war mit seinen Problemen angesichts der Olympia-Konkurrenz freilich nicht alleine. So erreichte ProSieben als stärkster Privatsender am Sonntag nur einen Tagesmarktanteil von 6,2 Prozent, RTL kam auf 5,8 Prozent und Sat.1 schaffte sogar nicht mal fünf Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;