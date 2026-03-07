5,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sahen sich am Freitagabend um 20:15 Uhr die erste Folge der neuen ZDF-Serie "Mordufer" an - standesgemäß reichte das direkt für den klaren Tagessieg und einen hervorragenden Marktanteil von 23,2 Prozent beim Gesamtpublikum. 14- bis 49-Jährige waren zwar nicht allzu viele darunter (0,28 Millionen), der Marktanteil lag aber auch hier bei zumindest soliden 7,1 Prozent, schon in der erweiterten Zielgruppe 14-59 ging's aber auf 13,8 Prozent Marktanteil nach oben.

Im Anschluss punktete auch die "SOKO Leipzig" wieder: 4,3 Millionen Krimi-Fans waren hier dabei, was 19,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach, 6,3 Prozent waren es in der jungen Altersgruppe 14-49. Bei Jüngeren punkten konnte das ZDF aber natürlich wieder später am Abend - auch wenn die "heute-show" die extrem starken Werte der Vorwoche nicht mehr erreichte.

Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel zwar um über sechs Prozentpunkte, lag mit 18,5 Prozent aber trotzdem noch meilenweit über den ZDF-Normalwerten. Insgesamt hatten 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Im Anschluss waren 1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim "ZDF Magazin Royale" dabei - hier gab es sogar ein Reichweiten-Plus um 270.000 im Vergleich zur Vorwoche. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 16,5 Prozent.

Etwas enttäuscht dürfte man bei der ARD beim Blick auf die Freitags-Quoten sein. Dort meldete sich die Reihe "Zwei Frauen für alle Felle" zurück, deren erste Folgen im Herbst vergangenen Jahres noch rund 3,3 Millionen Menschen und Marktanteile über 16 Prozent erreichten. Diesmal sahen hingegen nur 2,48 Millionen zu, der Marktanteil blieb beim mäßigen 11,1 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar nur 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hängen.

Auch am späteren Abend konnte Das Erste nicht punkten: Eine Wiederholung von "Morden im Norden" erreichte nach den "Tagesthemen" noch 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 8,4 Prozent Marktanteil entsprach, die "Sportschau" ab 23:09 Uhr kam mit 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht über 9,7 Prozent Marktanteil hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;