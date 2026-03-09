Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg sind am Sonntag auf großes Interesse gestoßen. Die mit Abstand meistgesehene Sendung war dabei die "Tagesschau", die alleine im Ersten von 8,13 Millionen Menschen gesehen wurde. Herausragende 30,6 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für ähnlich starke 29,8 Prozent.

Auch die Wahlsendungen selbst sorgten am Vorabend für hohe Quoten. Das Erste hatte dabei die Nase vorn und erreichte 2,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die für 14,5 Prozent Marktanteil sorgten. Im ZDF wiederum verfolgten 2,41 Millionen Menschen die Berichterstattung, sodass der Marktanteil bei 13,8 Prozent lag. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen bewegten sich die Marktanteile beider Sender im zweistelligen Bereich - im ZDF wurden 11,0 Prozent erzielt, im Ersten sogar 15,4 Prozent. Über eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer informierten sich darüber hinaus im SWR Fernsehen, das natürlich vor allem in Baden-Württemberg selbst punktete - dort lag der Marktanteil bei 12,7 Prozent.

Hohe Quoten erzielten auch die Nachrichten am späten Abend: Während das "heute-journal" im ZDF mit 4,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einen Marktanteil von 19,1 Prozent erzielte, erreichte die Extra-Ausgabe der "Tagesthemen" nach dem "Polizeiruf" im Schnitt 4,29 Millionen Personen. Bei "Caren Miosga" blieben anschließend noch 2,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, die 14,2 Prozent Marktanteil entsprachen. Mit 10,3 Prozent war der Talk zudem beim jungen Publikum ebenso zweistellig wie die anschließenden "Tagesthemen", die sich noch auf 13,6 Prozent steigerten.

Mit Blick auf die Nachrichtensender lag derweil Welt im Sonntag vor ntv: 220.000 Personen entschieden sich für die Welt-Berichterstattung, die insgesondere in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 2,5 Prozent sehr gefragt war. Konkurrent ntv wiederum musste sich mit seiner Sondersendung ab 17:30 Uhr mit nur 0,4 Prozent begnügen. Hier schalteten im Schnitt 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;