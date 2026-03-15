Mit der Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München fand das Bundesliga-Topspiel an diesem Samstag streng genommen schon am Nachmittag statt - und das machte sich auch bei den Quoten bemerkbar. Durchschnittlich 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Einzelspiele bei Sky, wo man sich damit über die höchste 15:30-Uhr-Reichweite des laufenden Jahres freuen kann. Schon beim Gesamtpublikum erzielte der Pay-TV-Sender einen Marktanteil von 9,7 Prozent.

Noch weitaus besser sah es allerdings in der Zielgruppe aus: Dort sorgten eine halbe Million Fans im Alter zwischen 14 und 49 Jahren für einen fulminanten Marktanteil von 24,1 Prozent, sodass Sky zu diesem Zeitpunkt als völlig ungefährdeter Marktführer hervorging. Einen höheren Marktanteil erreichten die Einzelspiel-Übertragung zuletzt Ende Oktober. Das tatsächliche "Topspiel", die Partie zwischen dem HSV und Köln, erreichte im weiteren Verlauf des Abends übrigens noch 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Zielgruppen-Marktanteil von 8,5 Prozent.

Doch nicht nur Sky profitierte am Samstag vom Spiel zwischen Bayer und Bayern - auch die "Sportschau" im Ersten stieß an diesem Wochenende auf erhöhtes Interesse. Durchschnittlich 3,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden am Vorabend gezählt, über 700.000 mehr als vor einer Woche. Der Gesamt-Marktanteil belief sich dementsprechend auf starke 21,5 Prozent und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 20,5 Prozent ähnlich hoch aus. Später am Abend überzeugte dann auch noch das "Sportstudio" im ZDF: Dort sorgten 1,22 Millionen Fans für 14,1 Prozent Marktanteil, während beim jungen Publikum noch 11,0 Prozent erzielt wurden.

Gute Quoten gab's am Samstag aber auch für die 2. Liga, die diesmal wieder bei Nitro zu sehen war. 460.000 Fans sahen die erste Hälfte der Begegnung zwischen Hertha BSC und dem VfL Bochum, bei der zweiten Hälfte waren 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. In der Zielgruppe punktete der Sender mit Marktanteilen von 2,3 und 2,2 Prozent - hier war Sky allerdings sogar stärker und überzeugte mit der Parallel-Übertragung im Pay-TV mit sehr guten 4,0 Prozent. Insgesamt sahen dort weitere 270.000 Fans das Spiel.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;