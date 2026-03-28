Die meistgesehene Sendung des Freitags war zwar ganz klar das Fußball-Länderspiel bei RTL, doch die Tagesmarktführung beim Gesamtpublikum konnte überraschenderweise trotzdem ganz knapp das ZDF für sich verbuchen: 13,8 Prozent Marktanteil erzielte der Sender am Freitag, RTL sortierte sich mit 13,7 Prozent ganz knapp dahinter ein. Das lag zum Einen an der starken Performance tagsüber, obwohl am Nachmittag die Übertragung der Eiskunstlauf-WM mit im Schnitt 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 14,5 Prozent Marktanteil sogar deutlich schwächer lief als sonst das Regelprogramm aus "Bares für Rares" und "Rosenheim-Cops". Zum Anderen hielt sich das ZDF auch am Abend ziemlich wacker.

Zwar büßten auch die ZDF-Krimis gegen die Fußball-Konkurrenz etwas Reichweite ein, trotzdem kam "Mordufer" noch auf im Schnitt 4,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - ein Rückgang im Vergleich zur Vorwoche um 420.000 oder rund neun Prozent. Der Marktanteil lag bei 19,2 Prozent insgesamt, 5,0 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Im Anschluss ermittelte die "SOKO Leipzig" vor 3,29 Millionen Krimi-Fans - hier war der Rückgang mit -590.000 etwas ausgeprägter, für einen Marktanteil von 14,3 Prozent reichte es aber trotzdem noch.

Die "heute-show" lag mit 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern dann aber sogar bereits wieder auf Vorwochen-Niveau. Der Marktanteil belief sich hier auf 19,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 22,6 Prozent. Diesen Wert beim jungen Publikum konnte das "ZDF Magazin Royale" im Anschluss sogar noch auf 23,0 Prozent steigern - womit die Böhmermann-Show sogar einen neuen Allzeit-Rekord aufstellte. Insgesamt schauten im Schnitt 1,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, ähnlich viele wie in der Woche zuvor.

Nicht nur das ZDF hielt sich wacker gegen den Fußball, der ARD-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr" schaffte sogar das Kunststück, trotz Fußball-Konkurrenz im Vergleich zur Vorwoche sogar zuzulegen. 3,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesmal zu, 170.000 mehr als in der Woche zuvor. Der Marktanteil lag bei 14,3 Prozent insgesamt, 5,8 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Ebenfalls einen Zuwachs im Vergleich zur Vorwoche verzeichnete "Mord im Dorf" bei Kabel Eins, wenn auch auf ganz anderem Niveau. Die Reichweite kletterte von 0,4 auf 0,53 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hat sich auf 3,3 Prozent sogar mehr als verdoppelt.

Sat.1 hatte von "The Voice Kids" vorsichtshalber lieber nur ein Best-of gezeigt und kam damit nicht über 3,9 Prozent Marktanteil in beiden Zielgruppen 14-49 und 14-59 hinaus. 0,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Zufriedener dürfte man bei ProSieben sein, das mit dem Film "Venom" immerhin solide 7,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erreichte. Insgesamt waren 0,82 Millionen mit dabei. RTLzwei hatte im Film-Duell dagegen keine Chance: "Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit" lag bei nur 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch Vox konnte mit einer alten Folge von "Goodbye Deutschland" nicht punkten und lag bei nur 4,0 Prozent Marktanteil (14-49).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;