Wenn die deutsche Nationalmannschaft mehr als 23 Millionen Fans vor den Fernseher lockt, bleibt für die TV-Konkurrenz nicht mehr viel vom Quoten-Kuchen übrig. Und so konnten die meisten Sender am Sonntag zeitweise schon glücklich darüber sein, wenn sie überhaupt mehr als einen Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten. Darunter lag etwa Sat.1, wo "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" am Vorabend nur 0,7 Prozent Marktanteil erzielte, während "Galileo X-Plorer" bei ProSieben auf 0,8 Prozent kam.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum ging um 20:15 Uhr derweil das ZDF als mit Abstand stärkster Fußball-Verfolger hervor. Dort war es ein alter "Rosamunde Pilcher"-Film, der immerhin 2,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte und damit auf einen Marktanteil von 6,4 Prozent kam. Unter ihnen waren übrigens gerade mal 90.000 Personen unter 50, sodass der Marktanteil in dieser Altersgruppe wiederum gerade mal 0,9 Prozent betrug. Das "heute-journal" sorgte um 21:45 Uhr - also deutlich nach Abpfiff - für einen eindeutigen Einschaltimpuls und steigerte sich auf 7,6 Prozent beim jungen Publikum. Insgesamt schnellte die ZDF-Reichweite zu diesem Zeitpunkt sogar auf 3,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben, die 17,0 Prozent Marktanteil entsprachen.

Von solchen Werten blieben die Privaten in der Primetime allesamt weit entfernt. So erreichte etwa der Spielfilm "Blue Beetle" bei RTL im Schnitt nur 520.000 Menschen und einen Marktanteil von 2,0 Prozent in der Zielgruppe, ehe sich "Stern TV am Sonntag" im Anschluss immerhin auf 6,2 Prozent steigerte. ProSieben erreichte mit "Riddick - Chronik des Planeten" zunächst 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. In Sat.1 wiederum lag "Notting Hill" bei 1,8 Prozent, ehe "You're cordially invited - Ihr seid herzlich eingeladen" auf 1,3 Prozent zurückfiel.

Zu den Schlusslichtern unter den Privatsendern gehörte RTLzwei, das mit dem Spielfilm "Big Business - Außer Spesen nichts gewesen" um 20:15 Uhr lediglich 90.000 Personen erreichte und in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 0,5 Prozent unterging. Kabel Eins traf es zum Start in die Primetime mit "Yes, we camp!" sogar noch härter und blieb bei mickrigen 0,3 Prozent Marktanteil hängen, steigerte sich mit einer weiteren Folge aber auf 2,1 Prozent. Und auch bei Vox zeigte der Trend nach oben: Dort erreichte "Hot oder Schrott - Promi Spezial" zunächst 2,8 Prozent, bevor zu später Stunde dann zumindest über fünf Prozent erzielt werden konnten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;