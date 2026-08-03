Die umstrittene Entscheidung der ZDF-Führung, den Auftritt von Danger Dan und Igor Levit in der "Anstalt" kurzfristig zu untersagen, hat nicht nur dem neuen Song "Keine Angst" ungeahnte Aufmerksamkeit beschert, sondern auch den Quoten der Satire-Sendung geholfen. Obwohl das ZDF die Sendung diesmal im Zuge der Diskussion mehrere Tage vorab online stellte, stieg auch die Reichweite der linearen Ausstrahlung schon nach vorläufig gewichteten Zahlen auf einen Jahresbestwert. Nach Einrechnung von drei Tagen zeitversetzter Nutzung ging's nun nochmal ein Stück weiter nach oben.

So kletterte die Reichweite der 100. Folge der "Anstalt" nochmal um rund eine viertel Million auf 2,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum liegt damit nun bei 15,3 statt der vorläufig ausgewiesenen 13,9 Prozent. Besonders in den jüngeren Altersgruppen ging's nochmal merklich nach oben. So weist die AGF nun im Schnitt 0,34 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer aus, etwa 100.000 und damit über 40 Prozent mehr als nach der vorläufigen Gewichtung. Der Marktanteil in dieser Altersgruppe stieg damit um 3,5 Prozentpunkte auf den neuen Rekord von 15,0 Prozent.

Angeführt wird das Nachschlags-Ranking in der Woche zwischen dem 20. und 26. Juli aber nicht von der "Anstalt", sondern von zwei Serien. "Beyond Paradise" im ZDF und "Death in Pardise" bei ZDFneo. Die zweite Staffel der britischen Serie "Beyond Paradise" zeigt das ZDF derzeit am späten Donnerstagabend - was viele offenbar dazu bewegt hat, den Festplattenrekorder zu programmieren. Die erste Folge um 23:20 Uhr konnte so die Reichweite nachträglich noch massiv von 770.000 auf rund 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigern, bei der zweiten Folge, die erst nach Mitternacht startete, betrug das Plus rund 200.000 auf 0,7 Millionen. Dadurch bewegen sich nun auch die Marktanteile beim Gesamtpublikum mit 11,1 und 12,4 Prozent zumindest auf für ZDF-Verhältnisse halbwegs solidem Niveau.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Beyond Paradise 23.07.

23:20 1,04

(+0,27) 11,1%

(+2,2%p.) 0,06

(+0,01) 3,6%

(+0,4%p.) Death in Paradise 24.07.

21:07 1,12

(+0,26) 6,3%

(+1,2%p.) 0,07

(+0,02) 3,0%

(+0,9%p.) Die Anstalt 21.07.

22:16 2,03

(+0,25) 15,2%

(+1,3%p.) 0,34

(+0,10) 15,0%

(+3,5%p.) Inas Nacht 23.07.

22:52 1,49

(+0,24) 13,2%

(+1,4%p.) 0,23

(+0,03) 11,8%

(+1,0%p.) Kleine schmutzige Briefe 24.07.

22:23 1,11

(+0,21) 8,6%

(+1,3%p.) 0,11

(+0,03) 4,9%

(+1,0%p.) heute-show extra - Das Quiz 24.07.

23:05 1,51

(+0,20) 12,4%

(+0,9%p.) 0,34

(+0,09) 16,3%

(+3,0%p.) Beyond Paradise 23.07.

00:12 0,70

(+0,20) 12,4%

(+2,8%p.) 0,04

(+0,01) 3,3%

(+0,6%p.) Death in Paradise 24.07.

20:15 1,02

(+0,19) 5,8%

(+0,9%p.) 0,07

(+0,02) 3,4%

(+0,8%p.) heute-show extra - Next Stop Köster 24.07.

22:32 1,96

(+0,18) 13,5%

(+0,6%p.) 0,41

(+0,07) 17,2%

(+1,8%p.) Ostfriesenfluch 25.07.

20:14 3,61

(+0,17) 22,0%

(+0,2%p.) 0,13

(+0,01) 6,2%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.07.-26.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Von "Death in Paradise" ging bei ZDFneo unterdessen am 24. Juli die Ausstrahlung der 14. Staffel zu Ende, hier kamen nachträglich nochmal 260.000 bzw. 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer obendrauf, was ZDFneo einen Traum-Marktanteil von bis zu 6,3 Prozent beim Gesamtpublikum bescherte, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit bis zu 3,4 Prozent nach der endgültigen Gewichtung der Quoten sehr gut aus. Und es waren keine Ausreißer: Inklusive zweier Weihnachtsspecials (!) liefen zuletzt zehn neue Folgen, die im Schnitt 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichneten und Marktanteile von 5,6 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten.

Auch ohne "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" waren es also drei ZDF-Sendungen, die die ersten drei Plätze im Nachschlags-Ranking für sich beanspruchen konnten. Die beiden "heute-show"-Ableger "Next Stop Köster" und "heute-show - Das Quiz" legten nicht so stark zu wie das Original, "Next Stop Köster" gewann aber immerhin trotzdem 180.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer dazu, was die Gesamt-Reichweite auf 1,96 Millionen steigen ließ, beim Quiz-Ableger betrug das Plus 200.000 Personen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA One Piece 24.07.

18:00 0,11

(+0,08) 1,1%

(+0,8%p.) 0,10

(+0,08) 7,4%

(+5,0%p.) Die Anstalt 21.07.

22:16 2,03

(+0,25) 15,2%

(+1,3%p.) 0,34

(+0,10) 15,0%

(+3,5%p.) Lass dich überwachen! 22.07.

20:14 1,29

(+0,15) 6,8%

(+0,6%p.) 0,42

(+0,12) 14,4%

(+3,1%p.) heute-show extra - Das Quiz 24.07.

23:05 1,51

(+0,20) 12,4%

(+0,9%p.) 0,34

(+0,09) 16,3%

(+3,0%p.) One Piece 23.07.

18:00 0,10

(+0,05) 0,9%

(+0,4%p.) 0,09

(+0,04) 6,4%

(+3,0%p.) One Piece 23.07.

18:27 0,10

(+0,05) 0,8%

(+0,4%p.) 0,09

(+0,04) 5,6%

(+2,7%p.) One Piece 24.07.

18:26 0,10

(+0,05) 0,8%

(+0,4%p.) 0,09

(+0,04) 5,9%

(+2,6%p.) The Rookie 23.07.

20:15 0,39

(+0,08) 2,1%

(+0,4%p.) 0,07

(+0,06) 2,6%

(+2,3%p.) heute-show extra - Next Stop Köster 24.07.

22:32 1,96

(+0,18) 13,5%

(+0,6%p.) 0,41

(+0,07) 17,2%

(+1,8%p.) The Rookie 23.07.

20:56 0,44

(+0,11) 2,2%

(+0,5%p.) 0,11

(+0,05) 3,6%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.07.-26.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die größten Marktanteils-Sprünge in der Zeit zwischen 18 und 23:30 Uhr, die wir für unser Ranking hier betrachten (zu nutzungsärmeren Zeiten sind die Sprünge teils noch sehr viel größer), verzeichnete aber die Anime-Serie "One Piece" bei ProSieben Maxx. Die 18-Uhr-Folge vom Freitag konnte ihre Reichweite von 0,03 auf 0,11 Millionen fast vervierfachen, der Marktanteil in der Zielgruppe 14-49 schoss von 2,4 auf 7,4 Prozent nach oben, auch bei anderen Folgen sorgte der Nachschlag für eine Verdoppelung der Reichweiten.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA Die Anstalt 21.07.

22:16 2,03

(+0,25) 15,2%

(+1,3%p.) 0,69

(+0,15) 14,1%

(+2,3%p.) One Piece 24.07.

18:00 0,11

(+0,08) 1,1%

(+0,8%p.) 0,10

(+0,08) 3,2%

(+2,2%p.) heute-show extra - Das Quiz 24.07.

23:05 1,51

(+0,20) 12,4%

(+0,9%p.) 0,67

(+0,14) 14,0%

(+2,1%p.) Lass dich überwachen! 22.07.

20:14 1,29

(+0,15) 6,8%

(+0,6%p.) 0,74

(+0,15) 11,3%

(+1,7%p.) Inspector Barnaby 20.07.

23:22 0,87

(+0,07) 12,3%

(+0,5%p.) 0,20

(+0,05) 6,6%

(+1,6%p.) Beyond Paradise 23.07.

23:20 1,04

(+0,27) 11,1%

(+2,2%p.) 0,26

(+0,07) 6,8%

(+1,6%p.) Death in Paradise 24.07.

21:07 1,12

(+0,26) 6,3%

(+1,2%p.) 0,32

(+0,09) 5,8%

(+1,4%p.) Inas Nacht 23.07.

22:52 1,49

(+0,24) 13,2%

(+1,4%p.) 0,51

(+0,08) 11,7%

(+1,4%p.) Death in Paradise 24.07.

20:15 1,02

(+0,19) 5,8%

(+0,9%p.) 0,27

(+0,08) 5,3%

(+1,3%p.) heute-show extra - Next Stop Köster 24.07.

22:32 1,96

(+0,18) 13,5%

(+0,6%p.) 0,77

(+0,12) 14,4%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.07.-26.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer acht Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher immer montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;