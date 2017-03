RTL: Rach kann sich nur ganz leicht steigern

© RTL

Für RTL lief es mit der zweiten Folge von "Rach, der Restauranttester" etwas besser als in der vergangenen Woche, wirklich zufrieden sein kann man aber nach wie vor nicht. ProSieben war mit "The Big Bang Theory" um Längen erfolgreicher.

Christian Rach ist wieder zurück in seiner Paraderolle als Restauranttester - doch ganz offensichtlich sind die Menschen damit nicht mehr ganz so leicht zu beeindrucken. Die zweite neue Folge sahen sich am Montag 1,29 Millionen junge Zuschauer an, das waren sogar rund 10.000 weniger als zuvor bei "Wer wird Millionär?". Rach musste sich mit 12,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe begnügen, Günther Jauch holte 11,7 Prozent. Im Vergleich zum Staffelstart von vor einer Woche hat Rach immerhin um 0,6 Prozentpunkte zugelegt - wirklich zufrieden sein kann man damit aber nicht.

Beim Gesamtpublikum verlor Rach sogar Reichweite: Hier ging es um rund 90.000 auf nun noch 2,53 Millionen Zuschauer hinab. Der Marktanteil betrug hier schwache 8,1 Prozent. "Wer wird Millionär?" unterhielt zuvor noch 4,23 Millionen Menschen und landete damit bei deutlich besseren 12,6 Prozent. Auch "Extra" blieb im Anschluss mit 1,81 Millionen Gesamtzuschauern und 11,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe blass.

Richtig gut lief es dafür für ProSieben: Eine neue Folge von "The Big Bang Theory" war zur besten Sendezeit erneut die erfolgreichste Sendung des Tages beim jungen Publikum. 1,89 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und bescherten dem Sender starke 17,6 Prozent. Insgesamt sahen 2,57 Millionen Menschen zu. Die drei im Anschluss gezeigten Wiederholungen lagen bei 13,8, 13,2 und 13,7 Prozent Marktanteil und hatten allesamt mehr junge Zuschauer als das RTL-Programm. Auch zwei Folgen von "2 Broke Girls" überzeugten später noch mit 12,1 und 11,6 Prozent Marktanteil.

Deutlich weniger Freude dürfte bei Sat.1 herrschen: Dort erreichte "Lethal Weapon" ab 20:15 Uhr nur 1,94 Millionen Zuschauer und 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Nach dem kurzzeitigen Hoch in der vergangenen Wochen ist die Serie nun wieder in der Quoten-Tristesse angekommen und nur knapp an einem Minus-Rekord vorbeigeschrammt. "Navy CIS: L.A." machte seine Sache im Anschluss mit 2,00 Millionen Zuschauern und 8,0 Prozent Marktanteil nicht besser. Erst "Hawaii Five-0" steigerte sich ab 22:10 mit zwei Folgen auf halbwegs gute 9,9 und 10,3 Prozent.