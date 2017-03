Neuer Vorabend bei kabel eins mit Luft nach oben

© kabel eins

Das neue Line-Up am Vorabend von kabel eins hat vorerst noch keine Linderung der Quotenschmerzen gebracht. Während es für die neue Trödel-Sendung noch recht solide lief, schmierte das Sicherheitsmagazin im Anschluss völlig ab.

Weil die Quoten von "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" in den vergangenen Monaten regelmäßig unter dem Senderschnitt von kabel eins lagen, und es auch keine Chance auf Besserung gab, hat man sich beim Sender für einen größeren Umbau entschieden. Seit dieser Woche zeigt der Sender am Vorabend zwei neue Formate. Zum Start lief es allerdings durchwachsen - beide Sendungen haben noch viel Luft nach oben.

Die gute Nachricht: Das Trödel-Format "Schätze unterm Hammer - Ein Auktionator schlägt zu" erreichte ab 17:55 Uhr 580.000 Zuschauer und 5,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Das sind keine überragenden Werte, darauf kann man aber aufbauen. "Mein Lokal, Dein Lokal" erreichte in den vergangenen Wochen oft nicht einmal mehr 4,0 Prozent Marktanteil.

Die schlechte Nachricht: Das neue Sicherheitsmagazin "Sicher ist sicher" versagte im Anschluss völlig. Nur 500.000 Menschen schalteten ein, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei schlechten 3,0 Prozent. Damit lief es für das neue Format auch schlechter als für "Achtung Kontrolle" zuletzt auf diesem Sendeplatz, das seit Jahresbeginn auf rund 4,0 Prozent kam. Auch wenn die Veränderungen am Vorabend von kabel eins längerfristig angelegt sind und sich nach dem ersten Tag natürlich nicht wirklich viele Rückschlüsse ziehen lassen, bleibt festzuhalten: Ein Selbstläufer wird das alles nicht. Beide Formate sollten sich in den kommenden Tagen und Wochen noch ein gutes Stück steigern.

Relativ gut lief es dafür bei kabel eins in der Primetime: "Demolition Man" sahen sich zur besten Sendezeit 1,24 Millionen Menschen an, in der Zielgruppe erreichte der Sender damit 6,2 Prozent Marktanteil. "Cliffhanger - Nur die starken überleben" steigerte sich danach sogar noch auf 7,0 Prozent, 700.000 Menschen blieben dran und sahen sich den Film an.