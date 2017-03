"Bachelor"-Finale auf dem Niveau von 2016

© RTL / Stefan Gregorowius

Das "Bachelor"-Finale hat bei RTL trotz starker Fußball-Konkurrenz gute Werte eingefahren, die auf dem Niveau des Vorjahres lagen. Sat.1 erlebte dagegen einen rabenschwarzen Tag und auch ProSieben konnte in der Primetime nicht punkten.

Die letzte Rose ist vergeben und der nächste It-Boy produziert. RTL hat am Mittwoch das Finale der jüngsten "Bachelor"-Staffel gezeigt und damit erneut gute Quoten eingefahren - trotz eines kleines Quotendurchhängers in der Mitte der Staffel. Das Finale wurde nun jedenfalls von 3,41 Millionen Menschen gesehen, das waren rund 20.000 weniger als noch vor einem Jahr aber immerhin ein neuer Staffelrekord. 1,82 Millionen Zuschauer waren zudem zwischen 14 und 49 Jahren alt, hier war das Finale sogar etwas beliebter als noch vor einem Jahr.

Marktanteils-Trend: Der Bachelor



Mit dem Marktanteil von 17,2 Prozent kann RTL jedenfalls sehr zufrieden sein, vor allem wenn man bedenkt, dass zur gleichen Zeit Das Erste die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Programm hatte. Trotz der nur leicht höheren Reichweite in der Zielgruppe im Vergleich zum Finale 2016, fiel der Marktanteil in diesem Jahr rund zwei Prozentpunkte höher aus als noch im vergangenen Jahr.

Insgesamt kann RTL mit der "Bachelor"-Staffel zufrieden sein: Im Schnitt holte man 16,5 Prozent Marktanteil und konnte sich damit im Vergleich zur letzten Staffel etwas steigern. Insgesamt sah es dagegen nicht ganz so gut aus: Hier kamen die acht Folgen auf 3,07 Millionen Zuschauer, 2016 waren es noch 3,41 Millionen. 2014 sahen noch durchschnittlich mehr als vier Millionen Menschen zu.





Überhaupt nicht gut verlief der Tag für Sat.1: Nach dem "Frühstücksfernsehen" kam bis nach Mitternacht keine einzige Sendung auf zweistellige Marktanteile. Trauriger Tiefpunkte war eine Folge von "Schicksale", die sich am Nachmittag mit 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben musste. In der Primetime versagte die Rankingshow "21 Schlagzeilen" mit 1,33 Millionen Zuschauern und 5,7 Prozent. Für ProSieben lief es zumindest tagsüber besser, in der Primetime sah es für den Film "Das Streben nach Glück" mit 1,02 Millionen Zuschauern aber ebenfalls sehr düster aus. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei schwachen 6,1 Prozent.

Weiterhin überhaupt nicht rund läuft es für die neue Vorabendschiene bei kabel eins: "Schätze unterm Hammer" erreichte am Mittwoch nur noch 400.000 Zuschauer und damit ein neues Tief. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei schlechten 3,2 Prozent. "Sicher ist sicher" konnte das im Anschluss mit 2,5 Prozent aber noch locker unterbieten. Insgesamt stieg die Reichweite leicht auf 460.000 Zuschauer. Sehr gut dagegen lief es für Vox, das am Nachmittag teilweise zweistellige Marktanteile holte und am Abend mit zwei Folgen "Rizzoli & Isles" auf 2,01 und 1,68 Millionen Zuschauer kam. Mit den erzielten 7,6 und 6,4 Prozent Marktanteil kann man angesichts der starken Konkurrenz zufrieden sein.