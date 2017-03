Großes Interesse an London-Berichterstattung

© SWR

In London ist es am Mittwoch zu einem Anschlag mit einigen Toten gekommen. Die deutschen TV-Sender reagierten mit Sonderausgaben ihrer Nachrichtensendungen - und das Interesse des Publikums war sehr groß.

Der Anschlag in London hat Das Erste am Mittwoch dazu veranlasst, einen "Brennpunkt" ins Programm zu nehmen. Dieser war mit 7,54 Millionen Zuschauern dann auch sehr gefragt, schon die "Tagesschau" erreichte zuvor 6,27 Millionen Zuschauer. Beide Nachrichtensendungen holten starke Marktanteile in Höhe von 23,9 und 20,5 Prozent und waren auch beim jungen Publikum stark nachgefragt. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte der "Brennpunkt" 19,8 Prozent, die "Tagesschau" zuvor 16,4 Prozent. Der "Brennpunkt" profitierte aber mit Sicherheit auch von vielen Fußball-Fans, die schon vor dem eigentlichen Beginn der Übertragung einschalteten.

Die "Tagesthemen" am späteren Abend profitieren dann von der Tatsache, in der Halbzeitpause des Länderspiels zwischen Deutschland und England zu laufen. 9,14 Millionen Menschen informierten sich ab 21:40 Uhr, der Marktanteil lag bei 28,6 Prozent und auch beim jungen Publikum wurden nur etwas niedrigere 26,4 Prozent gemessen. Doch nicht nur im Ersten informierten sich die Menschen am Mittwoch: "heute" kam im ZDF ab 19 Uhr auf 4,79 Millionen Zuschauer und starke 19,4 Prozent. Ein "heute-journal spezial" sahen am späten Abend 3,06 Millionen Zuschauer. Der niedrige Marktanteil in Höhe von 9,8 Prozent ist der starken Konkurrenz im Ersten geschuldet.

RTL informierte in "RTL Aktuell" 3,28 Millionen Menschen über den aktuellen Stand der Dinge, rund eine Million Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Und während "RTL Aktuell" beim Gesamtpublikum mit 14,2 einen der höchsten Werte aller RTL-Sendungen erzielte, lief es bei den jungen Zuschauern mit 16,0 Prozent noch etwas besser.

Groß war das Interesse auch bei den Nachrichtensendern. n-tv erreichte kurz nach Bekanntwerden des Anschlags ab 16 Uhr 300.000 Zuschauer, N24 informierte in einer rund zweistündigen Sendung rund 220.000 Menschen. Und während n-tv beim Gesamtpublikum auf 2,5 Prozent kam, lag N24 noch bei 1,7 Prozent. Beide Sender lagen damit deutlich über ihrem jeweiligen Senderschnitt. Beim jungen Publikum war man dann aber schon deutlich dichter zusammen: n-tv kam auf 2,0 und N24 auf 1,9 Prozent.

N24 konnte seine Reichweite im Verlauf der Zeit etwas steigern und informierte ab 19 Uhr schon 310.000 Menschen. Im Gegensatz dazu fiel n-tv auf 210.000 Zuschauer zurück. Mit 1,8 und 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lagen aber beide Sender noch immer deutlich über den Werten, die sie normalerweise erzielen.