Quotensensation bei Vox, "Wollny"-Flop bei RTL II

Vox fährt schon seit Monaten mit seinem Nachmittag richtig gut - doch die Quoten vom Donnerstag lassen dann nochmal staunen: Der Marktanteil stieg bis auf fast 18 Prozent an. RTL II hatte nicht nur nachmittags Probleme, sondern traf auch am Abend nicht den Geschmack des Publikums

Dass Vox seit Monaten einen Quoten-Höhenflug erlebt, liegt nicht nur an Ausnahme-Erfolgen mit Eigenproduktionen in der Primetime, sondern geht zu einem guten Teil auch auf den Aufschwung am Nachmittag zurück - lange Zeit eine Problemstelle für den Sender. Doch seit der Neuaufstellung im vergangenen Herbst läuft es richtig gut, zweistellige Marktanteile sind inzwischen die Regel. Doch der Donnerstag stach selbst aus diesem allgemein guten Bild nochmal klar heraus.

"Mein Kind, dein Kind" startete um 14 Uhr mit 7,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe noch vergleichsweise verhalten. "Shopping Queen" ließ den Marktanteil danach schon auf 12,5 Prozent steigen. Und dann räumte um 16 Uhr "4 Hochzeiten und eine Traumreise" mit unglaublichen 17,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Das gehört zu den besten Werten, die Vox nachmittags je erreichte. Man muss schon in die frühen 2000er Jahre zurückgehen, als die Serie "Eine himmlische Familie" sogar noch höhere Quoten erzielte. Zum Vergleich der Blick auf die 16-Uhr-Konkurrenz: "The Big Bang Theory" kam bei ProSieben da auf bis zu 13,9 Prozent Marktanteil, "Verdachtsfälle" erreichte bei RTL 12,2 Prozent, "Auf Streife Berlin" versagte bei Sat.1 mit 7,6 Prozent.

Und für Vox ging's danach hervorragend weiter: "Zwischen Tüll und Tränen" erreichte 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit ebenfalls in der Nähe des eigenen Bestwerts. "Hautnah: Die Tierklinik" lief um 18 Uhr mit 8,8 Prozent Marktanteil dann ebenfalls noch gut, "Das perfekte Dinner" mit 7,1 Prozent Marktanteil zumindest noch solide. Nur "Prominent" fiel um 20 Uhr mit 5,6 Prozent dann doch klar unter den Senderschnitt. Am Abend erreichte der Film "After Earth" zumindest noch ordentliche 7,6 Prozent Marktanteil, die nachfolgende Will-Smith-Doku 7,2 Prozent Marktanteil.

Während es für Vox also ein rundum gelungener Tag war, hatte RTL II schon nachmittags mit Problemen zu kämpfen. Den Tiefpunkt aus Quotensicht lieferten "Die Straßencops Ruhrgebiet" mit nur 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Primetime sollte das aber noch unterboten werden. Dort startete die zweite Staffel von "Lecker Schmecker Wollny", im Sommer letzten Jahres mit im Schnitt 7,2 Prozent Marktanteil noch ein schöner Erfolg für den Sender, mit nur 3,2 Prozent Marktanteil miserabel. 640.000 Zuschauer hatten insgesamt nur eingeschaltet. Zuvor blieben schon "Die Kochprofis" mit 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe weit unter dem Soll.