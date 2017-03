"Der gleiche Himmel" startet mit knappem Tagessieg

© ZDF/UFA/Beta Film

Der ZDF-Dreiteiler "Der gleiche Himmel" hat zum Auftakt zwar den Tagessieg eingefahren, lag letztlich aber nur hauchdünn vor "Wer wird Millionär?". Mit vielen anderen Montagsfilmen war der Sender zuletzt deutlich erfolgreicher.

Nach "Charité" startete am Montag mit "Der gleiche Himmel" das nächste viel beachtete fiktionale Projekt - an die Traum-Quoten, die die neue ARD-Serie in der vorigen Woche verzeichnete, kam der Auftakt des ZDF-Dreiteilers allerdings nicht heran. Mit 4,68 Millionen Zuschauern gehörte der erste Teil sogar zu den schwächeren Filmen, die der Mainzer Sender seinem Publikum in diesem Jahr auf dem Sendeplatz am Montagabend präsentierte. Der Marktanteil lag dennoch bei überzeugenden 15,0 Prozent - und den Tagessieg gab's noch dazu frei Haus.

Allerdings war das Rennen um die Spitzenposition denkbar eng, denn das RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" landete mit 4,62 Millionen Zuschauern sowie 14,8 Prozent Marktanteil nur knapp hinter dem Dreiteiler, der sich übrigens auch beim jungen Publikum recht wacker schlug. 870.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen hier einem Marktanteil von 8,9 Prozent. Einen weiteren Film-Erfolg feierte das ZDF zudem am späten Abend mit "Parker": Der US-Actionkrimi hielt um 22:15 Uhr noch 2,49 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und steigerte sich bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf 9,8 Prozent Marktanteil.

Dass der Sender am Montag die klare Tagesmarktführerschaft beim Gesamtpublikum ergatterte und stolze 14,0 Prozent Marktanteil verzeichnete, lag allerdiings keineswegs nur an einer erfolgreichen Primetime. Vor allem tagsüber lief's für das ZDF einmal mehr prächtig: So erzielten schon die Serien-Wiederholungen am Vormittag Marktanteile von fast 19 Prozent, "SOKO Kitzbühel" und "SOKO München" verfehlten später sogar nur um ein Haar die Marke von 20 Prozent. Und natürlich war "Bares für Rares" dazwischen mit mit 2,35 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 23,0 Prozent einmal mehr unangefochtener Spitzenreiter.

Sehr zufrieden kann man auf dem Lerchenberg aber auch mit den Quoten von ZDFneo sein, wo "Inspector Barnaby" zur besten Sendezeit zunächst von 1,60 Millionen Zuschauern gesehen wurde und damit so manch vermeintlich größeren Sender wie kabel eins oder RTL II in den Schatten stellte. Eine weitere Folge der Krimireihe kam anschließend mit 1,45 Millionen Zuschauer sogar auf tolle 6,8 Prozent Marktanteil und war im Übrigen auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 4,3 Prozent ein voller Erfolg. Unter den Kleinen war auch RTL Nitro stark: Mit 3,1 Prozent gelang dem Sender bei den 14- bis 49-Jährigen der bislang höchste Tagesmarktanteil seit dem Sendestart.