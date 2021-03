Die Animationsserie "Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir" ist seit Jahren eine der erfolgreichsten Produktionen im Programm des Disney Channels. Nun hat der Sender für den 27. März einen "Miraculous"-Tag angekündigt, zwischen 7:50 Uhr und 20:15 Uhr wird man ausschließlich Folgen der Serie ausstrahlen.

Zu sehen gibt es dann natürlich viele Wiederholungen, um 9:05 Uhr strahlt man aber auch eine neue Episode der vierten Staffel aus. Diese wird dann um 14:20 und 19:45 Uhr wiederholt. Um 14:50 Uhr wiederholt man darüber hinaus das 59-minütige Specials "Miraculous World: New York, United Heroez".

"Miraculous" läuft täglich im Disney Channel ab 18:55 Uhr. 2019 versuchte man sich schon einmal an einem Tag rund um die Serie und fuhr damit richtig starke Zahlen ein. Und darum geht’s in der Animationsserie: Marinette und Adrien sind scheinbar zwei ganz normale Schüler, wäre da nicht ein kleiner, aber bedeutender Unterschied: Sie wurden auserwählt, Paris vor bösen Kreaturen zu beschützen, die ganz normale Menschen in Bösewichte verwandeln wollen. Für diese gefährliche Mission können sich die Kids in Superhelden verwandeln. Durch das Berühren ihres Ohrrings wird Marinette zur starken Figur Ladybug, und Adrien verwandelt sich durch das Drehen seines Rings in den Superhelden Cat Noir.