Rach berappelt sich, "Big Bang" mit Staffel-Rekord

© CBS

Zum Start in die Woche dominiert ProSieben mit "The Big Bang Theory" weiter das Feld. Diesmal fuhr die US-Comedy sogar einen neuen Staffel-Bestwert ein. Doch auch für RTL gibt's frohe Kunde: Christian Rach setzte den Aufwärtstrend fort.

Die Quoten von "Rach, der Restauranttester" liegen weiterhin ein ganzes Stück hinter den einst gewohnten Werten - und doch kann man bei RTL zumindest ein wenig aufatmen. Seit dem Staffel-Auftakt kann sich die Dokusoap mit Christian Rach in der Zielgruppe nämlich peu à peu steigern und bewegte sich in dieser Woche erstmals auf einem akzeptablen Niveau. 1,26 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen um 21:15 Uhr einem Marktanteil von 13,0 Prozent. Gegenüber dem überaus blassen Auftakt konnte sich der "Restauranttester" somit um über eineinhalb Prozentpunkte steigern.

Auch die Gesamt-Reichweite zog leicht an und belief sich diesmal auf 2,74 Millionen Zuschauer. Und doch bleibt festzuhalten, dass das Format in der Vergangenheit noch stets mehr als vier Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt hatte - die ganz große Euphorie konnte Christian Rachs "Restauranttester"-Comeback somit also nicht auslösen. Schwerer als die Dokusoap tat sich anschließend übrigens das RTL-Magazin "Extra", das nur 11,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schaffte. "Wer wird Millionär?" war zum Start in den Abend immerhin noch auf 13,6 Prozent gekommen.

An "The Big Bang Theory" gab's unterdessen auch diesmal kein Vorbeikommen. Die ProSieben-Sitcom steigerte sich sogar auf einen neuen Staffel-Bestwert und fuhr mit 1,89 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen hervorragenden Marktanteil von 20,6 Prozent in der Zielgruppe ein. 2,51 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei. Die anschließenden Wiederholungen sorgten mit Werten um 16 Prozent dafür, dass ProSieben weiter Spitzenreiter war - erst "New Girl" fiel nach 23 Uhr zwischenzeitlich in den einstelligen Bereich.

Marktanteils-Trend: The Big Bang Theory



Die Tagesmarktführerschaft war dem Sender dadurch aber nicht mehr zu nehmen: Mit 11,9 Prozent lag ProSieben ganze 0,1 Prozentpunkte vor RTL. Sat.1 blieb indes mit 8,6 Prozent blass, konnte mit seinen gesamten Daytime-Formaten nach dem "Frühstücksfernsehen" aber auch kein einziges Mal die Marke die Zweistelligkeit erreichen. Das schaffte dafür "Lethal Weapon": Auf gute 10,9 Prozent Marktanteil steigerte sich die neue Serie, doch sowohl "Navy CIS: L.A." als auch "Hawaii Five-0" mussten sich danach schon wieder mit weniger als zehn Prozent begnügen.