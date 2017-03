kabel eins mit neuem Rückschlag am Vorabend

© kabel eins

Von einem Erfolg war "Schätze unterm Hammer" am Montag weiter entfernt denn je. Am Vorabend setzte es für das neue kabel-eins-Format ein neues Tief. Abends konnten dann selbst Tom Cruise und Mel Gibson nichts reißen.

Woche zwei für den neuen Vorabend bei kabel eins, doch nach einer Erfolgsgeschichte sieht die jüngste Entwicklung der Quoten bislang nicht aus. Im Gegenteil: Am Montag setzte es für das neue Format "Schätze unterm Hammer - Ein Auktionator schlägt zu" auf dem Sendeplatz um 17:55 Uhr neue Tieftswerte. Gerade mal noch 250.000 Zuschauer waren insgesamt dabei und damit weniger als halb so viele wie noch sieben Tage zuvor beim Auftakt. Beim Gesamtpublikum reichte das für lediglich 1,5 Prozent Marktanteil.

Kaum besser sah es in der Zielgruppe aus, wo "Schätze unterm Hammer" mit nur 2,2 Prozent Marktanteil ebenfalls schlecht wie nie lief. Dem im Anschluss ausgestrahlte Magazin "Sicher ist sicher" blieb unterdessen zwar ein Tief erspart, angesichts von nur 430.000 Zuschauern sowie 3,3 Prozent Marktanteil lief's aber auch hierfür alles andere als gut. Hinzu kommt, dass sich mit "Abenteuer Leben täglich" am späten Nachmittag auch die dritte Eigenproduktion von kabel eins mit einem Marktanteil von 3,1 Prozent weit unter dem Senderschnitt bewegte.

Verlassen konnte sich kabel eins am Montag allerdings nicht mal auf große Hollywood-Namen: So enttäuschte Tom Cruise in "Mission Impossible" um 20:15 Uhr mit lediglich 850.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 3,5 Prozent in der Zielgruppe, ehe Mel Gibson später als "Mad Max" kaum bessere 3,8 Prozent verzeichnete. Mehr als 530.000 Zuschauer konnte kabel eins am späten Abend mit dem Actionklassiker nicht vor den Fernseher locken.

Für RTL II verlief der Abend indes durchwachsen. Während "Die Reimanns" zunächst mit 1,29 Millionen Zuschauern sowie 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu überzeugen wussten, fiel "Der Trödeltrupp" direkt im Anschluss auf magere 4,8 Prozent zurück. Auch die fünfte Folge von "Ich liebe einen Promi" konnte später am Abend mit nur 4,7 Prozent nur wenig reißen. Allerdings bedeutete dieser Wert zumindest einen neuen Staffel-Rekord. Insgesamt blieben ab 23:15 Uhr noch 480.000 Zuschauer dran.