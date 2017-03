ProSieben: "Duell um die Geld" so schwach wie nie

© ProSieben

Obwohl sich die "Simpsons" in dieser Woche in etwas besserer Form präsentierten, zeigten Joko und Klaas danach mit ihrem "Duell um die Geld" bei ProSieben Schwächen. Für ProSieben Maxx verlief der Abend indes richtig erfolgreich.

Nach der laufenden Staffel werden Joko und Klaas ihren "Circus HalliGalli" bekanntlich schließen. Doch schon in dieser Woche mussten die Fans der ProSieben-Show auf die "Manege des Wahnsinns" verzichten - zu sehen bekamen sie dafür mal wieder eine neue Folge vom "Duell um die Geld", das seine besten Zeiten aus Quotensicht inzwischen aber womöglich hinter sich haben könnte. So schwach wie diesmal lief es für die Mischung aus Quiz und Poker jedenfalls noch nie.

Mit 460.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Das Duell um die Geld" auf dem "HalliGalli"-Sendeplatz um 22:15 Uhr nur einen enttäuschenden Marktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe. Der bisherige Tiefstwert wurde damit um fast zwei Prozentpunkte unterboten. Und mehr noch: Seit dem Start vor mehr als vier Jahren lief nur eine Ausgabe von "Circus HalliGalli" schlechter als das in dieser Woche ausgestrahlte "Duell um die Geld", das insgesamt übrigens von 620.000 Zuschauern gesehen wurde.

Am Vorprogramm lag's jedenfalls nicht: Das schlug sich mit konstant zweistelligen Marktanteilen nämlich sogar besser als noch in der vorigen Woche. Für einen Höhenflug können aber auch die "Simpsons" aktuell nicht sorgen - eine neue Folge der Serie kam zum Start in den Abend jedenfalls nicht über 1,24 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 10,5 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Die anschließenden Wiederholungen verloren allerdings zumindest nicht an Zugkraft, sodass man bei ProSieben unterm Strich durchaus zufrieden sein kann.

Auf einen erfolgreichen Tag blickt man unterdessen bei ProSieben Maxx, wo am Dienstag ein richtig guter Tagesmarktanteil von 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf der Uhr stand. Zu verdanken hat man das nicht zuletzt dem Primetime-Film "Teenage Mutant Ninja Turtles", der es auf stolze 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe brachte. Das war der beste Wert eines Fiction-Programms für ProSieben Maxx seit dem Sendestart. Insgesamt schalteten 400.000 Zuschauer ein. Tagsüber hatten auch die Animes "Pokémon" und "Naruto Shippuden" bereits die Hürde von drei Prozent überspringen können.

RTL Nitro konnte mit "Die Bourne Identität" sogar 630.000 Zuschauer vor den Fernseher locken, blieb in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 2,3 Prozent aber zunächst hinter ProSieben Maxx zurück. "The Marine" steigerte sich später auf stolze 2,6 Prozent. Zufriedenheit auch beim Nachrichtensender n-tv, wo am Dienstagabend der neue Polittalk "Klamroths Konter" in Serie geschickt wurde. Immerhin 120.000 Zuschauer fanden Gefallen an der von Louis Klamroth präsentierten Sendung, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 1,8 Prozent sogar weit über dem Senderschnitt.