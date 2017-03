"Lehrer" und Busse-Sitcom legen zum Finale zu

© RTL/Frank Dicks

Zum Staffelfinale legte "Der Lehrer" bei RTL nochmal zu und holte den höchsten Marktanteil seit acht Wochen. Im Anschluss markierte "Nicht tot zu kriegen" einen Staffelbestwert. "Germany's Next Topmodel" verpasste zwar den Tagessieg, steigerte sich aber ebenfalls

Das letzte Duell um den Tagessieg zwischen dem "Lehrer" und "Germany's Next Topmodel" konnte erneut die RTL-Serie für sich entscheiden. Die legte zum Staffelfinale nämlich nochmal zu: Dank 1,96 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern erzielte "Der Lehrer" einen hervorragenden Marktanteil von 18,8 Prozent in der Zielgruppe und damit den besten Wert seit dem 2. Februar. 2,95 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Im Schnitt erreichte die fünfte Staffel damit rund 18 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und damit nochmal rund 0,6 Prozentpunkte mehr als Staffel 4 im vergangenen Jahr.

Marktanteils-Trend: Der Lehrer



Im Anschluss daran gab auch "Nicht tot zu kriegen" nochmal Gas: Um 21:15 Uhr erreichte die Sitcom mit u.a. Jochen Busse und Carolin Frier einen Marktanteil von 14,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und markierte damit einen neuen Bestwert. Ob das für eine zweite Staffel reicht, ist trotzdem unsicher - denn die letzte Folge direkt im Anschluss tat sich schon wieder deutlich schwerer und musste sich mit 12,9 Prozent Marktanteil zufrieden geben. 2,38 Millionen Zuschauer sahen ab 21:15 Uhr insgesamt zu, das Staffelfinale kam dann auf 2,03 Millionen Zuschauer. Im Schnitt erreichte "Nicht tot zu kriegen" über die gesamte Staffel hinweg einen Marktanteil von 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, geringfügig mehr als zuvor "Triple Ex". Von den tollen Quoten von "Magda macht das schon" war die Serie aber meilenweit entfernt. "Modern Family" tat sich am späten Abend mit Marktanteilen zwischen 8,9 und 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen dann übrigens ohnehin wieder schwer.

Auch wenn RTL mit dem "Lehrer" den Tagessieg in der Zielgruppe einfahren konnte: Auch bei ProSieben wird man vollauf zufrieden sein. "Germany's Next Topmodel" steigerte sich nämlich mit 18,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenfalls auf einen Staffel-Bestwert, zumindest was den Marktanteil betrifft. 2,6 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Weil nach dem Ende der aktuellen Staffel von "Kiss Bang Love" das Magazin "red." nun wieder direkt nach der Topmodel-Suche ran durfte, sah es auch dort mit 13,5 Prozent Marktanteil diesmal wieder gut aus. Eine alte Folge von "Kiss Bang Love" musste sich danach dann hingegen mit 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben.

Beim Gesamtpublikum ging der Tagessieg an den ARD-Krimi "Nord bei Nordwest", den 5,96 Millionen Zuschauer einschalteten und der sich damit deutlich gegen den ZDF-Dreiteiler "Der gleiche Himmel" durchsetzte. Der verlor aber immerhin keine weiteren Zuschauer und ging vor 4,08 Millionen Zuschauern zu Ende. 13,2 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 6,8 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Mehr als Mittelmaß war das aber natürlich nicht.