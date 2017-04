Das Erste überzeugt mit "Eltern allein zu Haus"

© ARD

An den Erfolg des ersten Teils konnte "Eltern allein zu Haus" zwar nicht ganz anschließen, zufrieden sein darf man beim Ersten aber dennoch. Der Tagessieg ging allerdings auch diesmal an die Krimis im ZDF, wo die "heute-show" bei den Jüngeren schwächelte.

Über viereinhalb Millionen Zuschauer sahen in der vergangenen Woche den Auftakt der Trilogie "Eltern allein zu Haus" im Ersten. Ganz so stark lief es für den zweiten Teil, in dem es um die Winters ging, zwar nicht. Mit 3,81 Millionen Zuschauern kann sich der Fernsehfilm allerdings dennoch sehen lassen. 13,1 Prozent der Zuschauer schalteten ein und machten Das Erste zum stärksten Verfolger des ZDF, das sich mit seinem Krimi-Doppel fast schon traditionell auch in dieser Woche den Tagessieg sicherte.

An "Der Alte" kam auch diesmal nämlich niemand vorbei. 5,24 Millionen Zuschauer sahen eine neue Folge der Krimiserie, die damit einen stolzen Marktanteil von 18,3 Prozent erreichte und auch dem nachfolgenden "Letzte Spur Berlin" viele Zuschauer zuspülte. 4,45 Millionen Zuschauer blieben dran, sodass das ZDF noch einen tollen Marktanteil von genau fünfzehn Prozent erzielte. In der Zielgruppe wurden beide Krimis von jeweils 680.000 Zuschauern gesehen. "Der Alte" erzielte damit genau acht Prozent, eine Stunde später wurden genau sieben Prozent erzielt. Beide Serien lagen auch hier vor dem Ersten, wo "Eltern allein zu Haus: Die Winters" von 600.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren gesehen wurde. Das Erste brachte es damit auf solide 6,8 Prozent.

Bereits am Vorabend bekam "Bettys Diagnose" das gute Wetter zu spüren. Nachdem die Serie in der vergangenen Woche noch den Staffelbestwert von 3,78 Millionen Zuschauern wiederholte, sackte sie nun auf 3,11 Millionen Zuschauer nach unten. So wenige sahen in diesem Jahr noch nicht zu. Weil insgesamt aber weniger Menschen fernsahen, lief es angesichts eines Marktanteils von 13,5 Prozent aber dennoch ordentlich. In der Zielgruppe sahen 350.000 Zuschauer zu, womit Bettina Lamprecht mit ihrem vorletzten Einsatz 5,6 Prozent erreichte.

Am späten Abend hatte dann auch die "heute-show" einige Zuschauer als zuletzt. Mit 3,88 Millionen Zuschauern lief es für Oliver Welke und Co. aber dennoch ordentlich, erzielte die Show doch 16,5 Prozent beim Gesamtpublikum. In der jungen Zielgruppe musste das ZDF aber dennoch ein Tief hinnehmen. 890.000 Zuschauer schalteten ein; zuletzt sahen vor genau einem Jahr so wenige zu. Besorgniserregend ist dies allerdings keinesfalls: Mit 10,7 Prozent bewegte sich die "heute-show" noch weit über den Werten, die das ZDF sonst in dieser Altersgruppe erreicht.