"Game of Thrones" mit starkem Finale bei RTL II

Bei der sechsten Staffel "Game of Thrones" setzte RTL II wieder auf eine wöchentliche Ausstrahlung am sonst schwierigen Samstag. Dort überzeugte "Game of Thrones" auch zum Finale. Bei Vox lief die Doku zum Musikpreis Echo immerhin beachtlich.

Es war eine durchaus mutige Entscheidung von RTL II, bei "Game of Thrones" wieder von der Eventprogrammierung abzukehren und die Serie ausgerechnet am Samstagabend zu programmieren, wo der Sender mit Serien zuvor nicht wirklich Fahrt gewinnen konnte. "Game of Thrones" lockte als gefeierte und sehr beliebte Serie dann aber doch ausreichend Zuschauer an: 780.000 Zuschauer sahen am Samstag die erste Folge, die zweite besserte sich auf 970.000 Zuschauer. Die dritte Folge steigerte sich sogar auf einen neuen Staffelbestwert von 1,10 Millionen Zuschauern, ehe das Staffelfinale am späten Abend noch von insgesamt 930.000 Zuschauern gesehen wurde.

Auch in der Zielgruppe war die dritte Folge des Abends mit 660.000 Zuschauern die erfolgreichste. Die ersten beiden Folgen des Abends wurden von 490.000 Zuschauern und 560.000 Zuschauern gesehen; das Finale der Staffel am späten Abend dann noch von 580.000 Zuschauern. Für RTL II zahlte es sich dabei aus, zum Finale gleich vier statt nur zwei Folgen am Stück zu senden: Der Marktanteil kletterte im Laufe des Abends immer weiter hoch. Gestartet war "Game of Thrones" noch mit 5,7 Prozent und steigerte sich über 6,0 und 8,1 bis zum Finale auf tolle 10,3 Prozent. Das half auch dem Staffelschnitt, der mit 6,7 Prozent höher ausfiel als noch im Vorjahr. Damals lief "Game of Thrones" an vier aufeinanderfolgenden Abenden und erzielte im Schnitt 6,0 Prozent.

Zuschauer-Trend: Game of Thrones



Vox stimmte die Zuschauer unterdessen am Samstagabend auf die anstehende Echo-Verleihung ein und fasste die Highlights aus 25 Jahren in einer langen Samstags-Doku zusammen. Für "25 Jahre Echo" entschieden sich im Schnitt 860.000 Zuschauer. In der klassischen Zielgruppe schalteten durchschnittlich 480.000 Zuschauer ein. Vox erzielte damit einen Marktanteil von 6,1 Prozent. "25 Jahre Echo" bewegte sich damit zwar unter dem Senderschnitt, für eine Dokumentation lief es allerdings dennoch beachtlich.

Im Vorabendprogramm meldeten sich unterdessen "Die Pferdeprofis" bei Vox zurück. Die schnelle Rückkehr – erst im Februar endete die letzte Staffel – muss sich dabei offensichtlich noch herumsprechen. Mit 1,03 Millionen Zuschauern lief es zum Start der vier neuen Folgen nämlich eher schleppend. In der Zielgruppe schalteten 420.000 Zuschauer ein, womit "Die Pferdeprofis" einen Marktanteil von 6,9 Prozent erzielten. Das Tiermagazin "hundkatzemaus" tat sich zuvor ungewohnt schwer und brachte es nur auf 250.000 Zuschauer in der Zielgruppe und 5,8 Prozent. Insgesamt schalteten 710.000 Zuschauer ein.

Mit einer Dokumentation konnte unterdessen auch n-tv punkten. Die Free-TV-Premiere von "Aufstand der Barbaren" wurde dort von zunächst 230.000 Zuschauen gesehen. Die zweite Folge rund um Viriathus brachte es am späten Abend dann sogar auf 270.000 Zuschauer. Der Marktanteil kletterte von 0,9 auf 1,4 Prozent. In der Zielgruppe steigerte sich "Aufstand der Barbaren" von 80.000 auf 140.000 Zuschauer. Auch hier waren in der Spitze 1,4 Prozent drin.