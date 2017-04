Starker Einstand für die "Klinik am Südring"

© Sat.1

Der Wechsel hat gut getan: Die "Klinik am Südring" hat die Quoten am Sat.1-Nachmittag zum Start deutlich ansteigen lassen. Auch in der Primetime sah es gut aus. Bei ZDFneo erhielt "Clever abgestaubt" unterdessen Anschub von "Bares für Rares".

Weil sich Sat.1 dazu entschlossen hat, nicht mehr gefühlt den ganzen Tag auf "Auf Streife" zu setzen, zeigt der Sender ab diesem Montag ab 16 Uhr neue Folgen der Scripted Reality "Klinik am Südring", die man schon einmal im vergangenen Jahr getestet hat. Zum Auftakt lief es auch ziemlich gut: 960.000 Zuschauer schalteten ein und bescherten Sat.1 einen Marktanteil in Höhe von 13,4 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Das war der höchste Wert, den eine Sat.1-Sendung am Montag erreichte.

Und auch "Auf Streife" lieferte am Montag ab: Um 13 Uhr kamen die "Spezialisten" auf 10,5 Prozent Marktanteil, das Original und der Berlin-Ableger landeten danach sogar noch bei 12,4 und 11,2 Prozent. Am Vorabend überzeugten die "Spezialisten" erneut mit 10,7 Prozent. Blöd nur, dass "Schicksale" und die "Ruhrpottwache" nicht auf zweistellige Marktanteile kamen. "Lethal Weapon" unterhielt dafür zur besten Sendezeit 2,22 Millionen Zuschauer und holte damit 10,9 Prozent für Sat.1. Die Serie scheint mittlerweile ihr Publikum gefunden zu haben. Auch für "Navy CIS: LA" lief es danach mit 2,28 Millionen Zuschauern und 9,8 Prozent vergleichsweise gut.

Den Tagessieg beim jungen Publikum sicherte sich allerdings ProSieben mit "The Big Bang Theory": Eine neue Folge erreichte 2,24 Millionen Zuschauer, 1,64 Millionen von denen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil lag bei starken 16,8 Prozent. Und auch die drei nachfolgenden Episoden holten noch Werte zwischen 13,4 und 15,1 Prozent. Zwei Folgen "2 Broke Girls" überzeugten im Anschluss mit 14,4 und 15,1 Prozent Marktanteil.

Bei kabel eins haben sich die neuen Vorabend-Formate etwas besser präsentiert als zuletzt, wenn auch auf einem sehr niedrigen Niveau: "Schätze unterm Hammer" kam auf 310.000 Zuschauer und 3,3 Prozent Marktanteil. In der letzten Woche fiel das Format zeitweise auf bis zu 2,1 Prozent. "Sicher ist sicher" erreichte am Montag 520.000 Zuschauer und 3,7 Prozent. Letzten Freitag lag der Wert noch bei 1,4 Prozent.

Gute Nachrichten gibt es übrigens für ZDFneo: Das neue Trödelquiz "Clever abgestaubt" ist nämlich relativ gut gestartet. 740.000 Menschen sahen sich das von Steven Gätjen moderierte Format an, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 2,8 Prozent. Damit hatte ZDFneo zu dieser Uhrzeit nicht nur mehr Zuschauer als kabel eins, sondern auch als RTL II. Beim jungen Publikum kam die Sendung auf 1,5 Prozent. Steven Gätjen konnte sich aber auch auf Horst Lichter verlassen: "Bares für Rares" erreichte zuvor 830.000 Zuschauer und 3,8 bei allen und 2,6 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern. Der Vorlauf war also ideal.