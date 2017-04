"Cobra 11" mit stärkstem Marktanteil seit 2014

© RTL / Gordon Mühle

"Alarm für Cobra 11" kann's noch: Die neue Staffel meldete sich mit dem besten Marktanteil seit fast drei Jahren zurück und sicherte sich den Tagessieg vor "Germany's Next Topmodel". Doch auch bei ProSieben wird man zufrieden sein.

Nachdem "Alarm für Cobra 11" in den vergangenen Jahren einiges seines einstigen Quotenglanzes eingebüßt hatte, gibt's zum Auftakt der neuen Folgen nun allen Grund zum Jubel: 17,8 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen beim Staffelstart - das lag fast auf dem gleichen Quotenniveau, das "Der Lehrer" in den vergangenen Wochen dort erreicht hatte. Für "Cobra 11" war es zugleich der beste Marktanteil sei April 2014. Insgesamt schalteten 3,11 Millionen Zuschuauer ein, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 9,9 Prozent.

Damit sicherte "Alarm für Cobra 11" sich den Tagessieg noch vor "Germany's Next Topmodel", das bei ProSieben etwas Federn lassen und sich diesmal mit 16,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben musste. Nur einmal hatte das Model-Casting in dieser Staffelbislang einen niedrigeren Wert erreicht. Auch die Gesamt-Reichweite ging leicht auf 2,47 Millionen Zuschauer zurück.

Trotz des Rückgangs gibt's bei ProSieben keinen Grund zum Trübsal blasen: Nicht nur die "Topmodels" liegen auch weiterhin weit über dem Sendern-Normalniveau, auch für "red." ließ es im Anschluss mit 14,0 Prozent Marktanteil sehr gut. Es war der beste Marktanteil in diesem Jahr bislang - allerdings durfte das Format auch erst in der vergangenen Woche auf den Sendeplatz nach "Germany's Next Topmodel" zurückkehren. In den Wochen zuvor lief noch "Kiss Bang Love" dazwischen - und danach hatte "red." überhaupt keine Chance und blieb zuletzt bei einstelligen Marktanteilen hängen.

Bei RTL kann man sich unterdessen freuen, dass auch eine zweistündige "Cobra 11"-Wiederholung mit 15,1 Prozent Marktanteil um 21:15 Uhr gut lief. Und die "Anwälte der Toten" hielten sich nach 23 Uhr mit 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zumindest besser als zuletzt "Modern Family". Doch auch bei Sat.1 dürfte man mit dem Abend recht zufrieden sein. "Criminal Minds: Beyond Borders" erholte sich auf 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die "Criminal-Minds"-Wiederholungen liefen mit 9,9 und 10,7 Prozent solide. Nur "Blindspot" blieb am späten Abend mit 8,1 Prozent Marktanteil erneut sehr blass.