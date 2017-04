"Prison Break" mit ordentlichem Einstand bei RTL II

© 2017 Fox Broadcasting

Die US-Serie hatte es am Samstagabend wahrlich nicht leicht, konnte zum Start der neuen Folgen aber durchaus überzeugen. Schwächer tat sich im Anschluss aber "The Last Ship". Bei sixx meldete sich Enie van de Meiklokjes in starkem Umfeld gut zurück.

Nur wenige Tage nach der US-Premiere holte RTL II das Sequel zu "Prison Break" nach Deutschland. Zumindest zum Start hat sich dies für den Sender ausgezahlt. Mit 570.000 Zuschauern legte "Prison Break" einen soliden Einstand hin und erreichte am schwierigen Samstagabend einen Marktanteil von 5,9 Prozent. Bei den 14- bis 29-Jährigen waren nach Senderangaben sogar 10,3 Prozent drin. Insgesamt schalteten 870.000 Zuschauer den Neustart ein, womit RTL II einen Marktanteil von 2,9 Prozent erreichte.

"The Last Ship" profitierte von der Stärke im Anschluss allerdings nur bedingt. 410.000 Zuschauer blieben in der Zielgruppe für die erste Folge dran. Im Vergleich zu "Priosn Break" purzelte der Marktanteil um zwei Prozentpunkte nach unten. Die zweite Folge des Abends steigerte sich leicht auf 450.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit "The Last Ship" dann einen Marktanteil von viereinhalb Prozent erzielte. Insgesamt sahen zunächst 720.000 Zuschauer ein, während sich die zweite Folge dann immerhin auf 820.000 Zuschauer steigerte.

Weniger Glück hatte am Samstag Vox: "Madagascar 2" wollten dort zur besten Sendezeit im Schnitt 1,11 Millionen Zuschauer sehen, was einem Marktanteil von 3,,6 Prozent entspricht. In der Zielgruppe landete der Animationsfilm mit 620.000 Zuschauern und 6,2 Prozent unter dem Senderschnitt. "Medical Detectives" rutschte anschließend gar auf 4,4 Prozent ab, steigerte sich mit zwei weiteren Folgen aber auf 6,7 und 7,4 Prozent. Ernüchterung herrschte unterdessen am Vormittag, wo der "Echo" noch einmal wiederholt wurde und gerade einmal 110.000 Zuschauer in der Zielgruppe unterhielt. Mehr als sehr magere 4,0 Prozent waren damit nicht mehr zu holen; insgesamt schalteten nur 210.000 Zuschauer ein.

Bei sixx meldete sich unterdessen Enie van de Meiklokjes mit einer neuen Folge ihrer Backshow "Sweet & Easy", die nun wie in früheren Tagen wieder am späten Nachmittag ran darf, zurück. Die Backshow war für den Frauensender dabei ein schöner Erfolg: In der Zielgruppe schalteten 90.000 Zuschauer ein, womit sixx einen Marktanteil von guten 2,3 Prozent erreichte. Insgesamt sahen 150.000 Zuschauer zu, die zuvor auch alle bereits die Wiederholung einer älteren Folge sahen. Diese erzielte in der Zielgruppe mit 80.000 Zuschauern einen Marktanteil von 2,1 Prozent.

Noch erfolgreicher war sixx aber ohnehin direkt vor der eigenen Backshow. Die Wiederholung von "Das große Backen" überzeugte mit 110.000 Zuschauern in der Zielgruppe und starken 3,0 Prozent. Jamie Oliver brachte es direkt davor mit seinen "15 Minuten Menüs" auf 2,8 Prozent; davor sogar auf 140.000 Zuschauer und richtig starke 4,0 Prozent, nachdem eine Folge bereits 3,5 Prozent erzielte. Die ersten beiden Ausgaben des Tages punkteten bereits mit guten 1,8 Prozent. Insgesamt sahen zwischen 60.000 und 160.000 Zuschauer "Jamies 15 Minuten Menüs".

Auch RTL Nitro überzeugte über den kompletten Tag hinweg. "Das A-Team" unterhielt am Mittag bis zu 290.000 Zuschauer und erzielte in der Zielgruppe Marktanteile von starken 3,9 und 4,3 Prozent. "Takeshi's Castle" überzeugte anschließend mit zunächst 130.000 Zuschauern und 3,9 Prozent und erreichte mit einer zweiten Folge noch sehr gute 3,3 Prozent. Bis zum Beginn der Primetime sollte dann immerhin durchgehend die 2 vor dem Komma stehen: "American Ninja Warrior" erreichte 2,3 Prozent, "Top Gear USA" punktete mit 2,6 Prozent und das britische Vorbild holte anschließend 2,7 Prozent. Zwei Folgen der "Pawn Stars" erreichten Marktanteile von 2,0 und 2,8 Prozent. Und ehe "Das A-Team" mit zwei Folgen wieder an der Marke von drei Prozent kratzte, erzielte "American Pickers" noch tolle 2,9 Prozent.