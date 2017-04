Rachs Restauranttester-Comeback endet mit Rückschlag

© RTL/Stefan Gregorowius

Das hat man sich bei RTL wohl ganz anders vorgestellt: "Rach, der Restauranttester" konnte nicht an alte Erfolge anknüpfen - und zum Abschied setzte es auch noch ein neues Tief. In Sat.1 offenbarte auch die neue Serie "Lethal Weapon" Schwächen...

Nach seinem wenig erfolgreichen Ausflug zum ZDF ist Christian Rach inzwischen wieder bei RTL angekommen, doch die Hoffnung, dass er mit seiner Rückkehr als "Restauranttester" an alte Erfolge anknüpfen würde, haben sich in den zurückliegenden Wochen nicht erfüllt. Allenfalls mittelmäßig fielen die Quoten des Formats aus, das zum Ende der Staffel nun sogar neue Tiefstwerte hinnehmen musste. Mit nur 2,41 Millionen Zuschauern unterbot Rach am Montagabend sogar die schwächste Reichweite seines zwischenzeitlichen Nachfolgers Steffen Henssler.

Zuschauer-Trend: Rach, der Restauranttester



In der Zielgruppe lag der Marktanteil von "Rach, der Restauranttester" bei sehr enttäuschenden 10,5 Prozent und damit deutlich unterhalb des Senderschnitts. Blickt man auf die von RTL auserkorene erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, dann musste sich das Staffel-Finale sogar mit einem einstelligen Marktanteil begnügen. Allzu berauschend lief es für RTL aber auch im Rach-Umfeld nicht: So kam "Extra" im Anschluss auf einen Marktanteil von 12,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Wer wird Millionär?" blieb zu Beginn des Abends bei 12,1 Prozent hängen und lag damit hinter dem ZDF und ProSieben.

Insgesamt wollten aber immerhin 4,27 Millionen Zuschauer das Quiz mit Günther Jauch sehen, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 13,3 Prozent lag. Mit dem Tagessieg hatte "Wer wird Millionär?" allerdings nichts zu tun. Den konnte RTL am Montag jedoch zumindest in der Zielgruppe erringen - und zwar bereits am Vorabend. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verzeichnete nämlich mit 1,68 Millionen Zuschauern einen hervorragenden Marktanteil von 20,6 Prozent beim jungen Publikum. Zuvor präsentierte sich schon "Alles was zählt" mit 14,8 Prozent in guter Form.

Keine guten Nachrichten kommen unterdessen von Sat.1, wo der Serien-Hoffnungsträger "Lethal Weapon" nach zwei erfolgreichen Wochen mit Marktanteilen von jeweils knapp elf Prozent nun auf ein neues Tief zurückfiel. Lediglich 8,5 Prozent betrug der Marktanteil am Montag, insgesamt schalteten 2,03 Millionen Zuschauer ein. "Navy CIS: L.A." blieb anschließend mit nur 8,3 Prozent ebenfalls blass, bevor es auch "Hawaii Five-0" nicht gelang, in den Bereich der Zweistelligkeit vorzudringen.