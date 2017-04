ZDF-"Zweibettzimmer" auch bei bei den Jungen vorn

© ZDF/Conny Klein

Gute Quoten ganz ohne Krimi fuhr das ZDF am Montag ein. Über sechs Millionen Zuschauer lachten über "Zweibettzimmer" - und selbst bei den jungen Zuschauern lag der Film an der Spitze. ZDFneo punktete unterdessen dann doch mit Krimistoff.

Auch der Montagsfilm-Sendeplatz ist im ZDF inzwischen über weite Strecken des Jahres zu einem Hort für Krimi-Fans geworden. Dass das Publikum nicht ausschließlich Mord und Totschlag sehen möchte, stellte in dieser Woche allerdings die Komödie "Zweibettzimmer" mit Anja Kling und Carol Schuler unter Beweis. Mit 6,23 Millionen Zuschauern erzielte der Film um 20:15 Uhr nicht nur einen hervorragenden Marktanteil von 19,3 Prozent, sondern bescherte dem Mainzer Sender ganz nebenbei auch noch den völlig ungefährdeten Tagessieg.

Beachtlich ist zudem die Tatsache, dass keineswegs nur die Älteren Gefallen daran fanden - denn auch bei den 14- bis 49-Jährigen heimste das ZDF mit "Zweibettzimmer" die Marktführerschaft in der Primetime ein. 1,36 Millionen junge Zuschauer reichten, um sich selbst gegen die ProSieben-Sitcom "The Big Bang Theory" durchzusetzen, von der es in dieser Woche allerdings nur Wiederholungen zu sehen gab. Der Marktanteil der Komödie belief sich hier übrigens auf stolze 13,3 Prozent und lag damit bei rund dem Doppelten des Senderschnitts.

Erfolgreich war das ZDF zudem im weiteren Verlauf des Abends: So punktete der US-Spielfilm "Robin Hood" mit Russell Crowe am späten Abend bei 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt blieben 2,25 Millionen Zuschauer dabei. Und auch mit Blick auf ZDFneo dürfte einmal mehr Zufriedenheit herrschen: Mit einem stolzen Gesamt-Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent konnte der kleine Sender jedenfalls sowohl kabel eins als auch RTL II hinter sich lassen und auch bei beim jungen Publikum lief's mit 2,7 Prozent zum Wochenstart richtig gut.

Zu verdanken hat der Sender den Erfolg vor allem "Inspector Barnaby", der in der Primetime rund eineinhalb Millionne Zuschauer unterhielt. Am Vorabend erreichte "Bares für Rares" indes bereits 1,01 Millionen Zuschauer sowie stolze 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Clever abgestaubt" verbuchte anschließend mit 800.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 3,1 Prozent beim jungen Publikum sogar neue Bestwerte. Recht gut lief's übrigens auch für "Ruck Zuck", das bei RTLplus zum Start in die zweite Staffel bis zu 250.000 Zuschauer erreichte.