Vox-Talk startet mau - und dann ging's bergab

Der neue Vox-Talk "The Story of my life" legte am Dienstag nur einen schwachen Einstand hin - und war damit sogar noch das geringste Problem am neuen Vox-Abend. "Meylensteine" und "One Night Song" liefen so richtig schlecht.

Vox sind in den letzten Jahren viele Erfolge gelungen - das Talk-Genre mit neuen Konzepten primetime-tauglich zu machen gehört bislang allerdings nicht dazu. Ende vergangenen Jahres feierte schon "Fremde Freunde" mit Guido Maria Kretschmer nur einen schwachen Einstand, nun tat sich auch "The Story of my life" zum Start ziemlich schwer. Am Dienstagabend reichte es um 20:15 Uhr nur für einen Marktanteil von 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, damit lag das Format deutlich unter dem Senderschnitt. 1,35 Millionen Zuschauer hatten insgesamt die Folge mit Boris und Lilly Becker eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum 4,2 Prozent Marktanteil entsprach.

Danach begannen die Probleme für Vox dann aber erst so richtig. Während die erste Staffel der "Meylensteine" noch vom Vorlauf durch "Sing meinen Song" profitiert hatte und so im Schnitt knapp 9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe verbuchen konnte, reichte es zum Auftakt der zweiten Staffel nur für 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 670.000 Zuschauer sahen insgesamt nur zu, damit wurde die Reichweite von "The Story of my life" also direkt nochmal halbiert.

Auch "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" feierte im vergangenen Jahr einen erfolgreichen Einstand im Anschluss an "Sing meinen Song". Doch auch hier muss man bei Vox wohl erkennen, dass das ohne entsprechenden Vorlauf nicht funktioniert. Am Dienstagabend reichte es um 22:20 Uhr sogar nur noch für 2,5 Prozent Maktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite ging weiter auf 370.000 Zuschauer zurück. Da konnte auch "Goodbye Deutschland" am späten Abend nichts mehr retten: Mehr als 3,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe waren nicht mehr zu holen.

Auch RTL II hatte am Dienstagabend Probleme. "Zuhause im Glück" startete dort mit 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in den Abend. "Die Bauretter" konnten später dann zwar etwas Boden gut machen, blieben mit 4,6 Prozent Marktanteil aber ebenfalls noch unter dem Senderschnitt. Bei kabel eins hingegen kann man mit den 6,1 Prozent Marktanteil für "Rosins Restaurants" zufrieden sein, zumal das "K1 Magazin" im Anschluss sogar 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte.