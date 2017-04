Anschlag auf BVB-Bus: Viele schalten zu n-tv & N24

© n-tv

Der Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund trieb am Dienstagabend viele Zuschauer zu den Nachrichtensendern, insbesondere zu n-tv. Am späten Abend verfolgten insgesamt über eine Million Zuschauer die Pressekonferenz

Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund entschied sich n-tv, ab 20 Uhr durchgehend live auf Sendung zu bleiben. N24 berichtete zwar um 20 Uhr in seinem kurzen Nachrichtenblock, zeigte dann allerdings zunächst "Tierisch abgefahren: Mutanten" und ging erst etwas später ab 20:38 Uhr durchgehend live auf Sendung. Wohl auch deswegen erreichte n-tv an diesem Abend mehr Zuschauer als der Konkurrent.

Zwischen 430.000 und 540.000 Zuschauer pendelte die Reichweite von n-tv zwischen 20 und 23 Uhr, bei N24 wurden Reichwetien zwischen 280.000 und 350.000 gemessen. n-tv erreichte vor 23 Uhr Marktanteile von bis zu 1,9 Prozent beim Gesamtpublikum und bis zu 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, bei N24 bewegte sich das Marktanteils-Niveau beim Gesamtpublikum zwischen 0,8 und 1,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen zwischen 0,9 und 2,1 Prozent.

Nach 23 Uhr zogen die Zuschauerzahlen dann nochmal so richtig an: n-tv und N24 übertrugen beide die spätabendliche Pressekonferenz zum Anschlag. n-tv erreichte zwischen 23:16 Uhr und 23:50 Uhr damit 690.000 Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg auf 4,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 6,9 Prozent Marktanteil erreicht. N24 gibt nur einen etwas größeren Zeitraum ab 22:52 Uhr an. 410.000 Zuschauer wurden hier im Schnitt gezählt, 2,5 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Während der eigentlichen PK könnten die Zahlen also womöglich etwas höher liegen. In jedem Fall erreichte die Pressekonferenz am späten Abend bei n-tv und N24 zusammengenommen aber deutllich mehr als eine Million Zuschauer.

Auch Sky Sport News HD zeigte die PK und zählte zu dieser Zeit rund 70.000 Zuschauer. Der Marktanteil lag am späten Abend dort bei 0,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Spitze schalteten in der Primetime 140.000 Zuschauer ein, im Schnitt waren es 80.000. Überhaupt war der Sender durch die Vorfälle deutlich stärker nachgefragt als üblich: Laut Senderangaben war es sogar der zweitstärkste Tag in der Geschichte für den Nachrichtensender. Besser lief es bislang nur an jenem Tag, an dem Sky Sport News HD ein Bundesliga-Spiel übertrug (DWDL.de berichtete).