Das ZDF dominiert am Mittwoch dank Fußball

© ZDF/Marianne Mueller

Dank der Champions-League-Partie zwischen Bayern München und Real Madrid lag das ZDF am Mittwoch weit vor allen anderen Sendern, rund neuneinhalb Millionen Menschen sahen sich das Spiel an. Das Erste hatte dagegen keine Chance.

Mit einem Tagesmarktanteil von 18,5 Prozent hat das ZDF nicht nur den Mittwoch gewonnen, sondern auch die Konkurrenz dominiert. Zum Vergleich: Das Erste (9,5 Prozent) und RTL (8,5 Prozent) kamen zusammengerechnet nicht einmal auf den Wert der Mainzer. Zu verdanken hat man das beim ZDF natürlich allen voran dem Fußball: Die Champions-League-Partie zwischen Bayern München und Real Madrid verfolgten 9,60 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 30,3 Prozent. Mehr sahen in dieser CL-Saison noch nie zu.

Damit hatte das ZDF natürlich auch die meisten Zuschauer am Mittwoch. Auch beim jungen Publikum gab es keinen Weg vorbei an den Mainzern: 2,59 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bedeuteten den Tagessieg in dieser Altersklasse, der Marktanteil lag bei starken 24,1 Prozent. Auch die Zusammenfassungen der anderen CL-Partien hatten bis nach 23 Uhr noch sehr hohe Reichweiten und Marktanteile beim Gesamtpublikum von mehr als 20 Prozent.

Das Erste hatte da keine Chance und unterhielt mit dem Film "Freistatt" nur 2,40 Millionen Menschen, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 7,3 Prozent. Richtig bitter sah es beim jungen Publikum aus, wo nur 4,6 Prozent gemessen wurden. Zuvor zeigte der Sender noch einen "Brennpunkt" zum Anschlag in Dortmund, der noch von 4,16 Millionen Menschen gesehen und dann rechtzeitig vor dem Anpfiff der CL-Partie der Bayern beendet wurde. Hier holte Das Erste immerhin noch 13,4 Prozent.

Aber noch einmal kurz zurück zur Champions League, mit der auch Sky am Mittwoch gute Quoten erzielte. Allein das Dortmund-Spiel gegen Monaco sahen am Vorabend rund 1,11 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei starken 4,2 Prozent. 1,08 Millionen Zuschauer schalteten die Abendspiele ein, 890.000 davon entschieden sich für das Bayern-Spiel - 3,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt kam die Partie Bayern-Madrid also auf deutlich mehr als zehn Millionen Zuschauer.