RTL: "Alarm für Cobra 11" verliert viele Zuschauer

© RTL / Gordon Mühle

Nach dem erfolgreichen Special kehrt der Normalzustand zurück: "Alarm für Cobra 11" hielt sich am Donnerstag nur knapp über einem Allzeittief. Den Zielgruppensieg musste RTL am Gründonnerstag "Germany's Next Topmodel" bei ProSieben überlassen.

Mit dem Special zum Auftakt der neuen Staffel unterhielt "Alarm für Cobra 11" in der vergangenen Woche noch über drei Millionen Zuschauer und war in der Zielgruppe so stark wie seit Jahren nicht. Vor dem langen Osterwochenende musste der Dauerbrenner nun wieder ordentlich Federn lassen: Von 3,11 Millionen ging es nach unten auf nur noch 2,35 Millionen Zuschauer. "Alarm für Cobra 11" hielt sich damit nur knapp über dem Allzeittief aus dem vergangenen Jahr und brachte es insgesamt auf 7,9 Prozent.

Immerhin aber: In der Zielgruppe ging es zwar auch nach unten, mit 1,38 Millionen Zuschauern war die Krimiserie von einem Tief aber doch noch weiter entfernt als beim Gesamtpublikum. 15,7 Prozent erreichte RTL zum Start in den Abend mit der Serie. Mit einer älteren Folge von "Alarm für Cobra 11" lief es im Anschluss dagegen nicht mehr prächtig. Nur 1,10 Millionen Zuschauer blieben in der Zielgruppe dran; der Marktanteil sank damit auf maue 11,4 Prozent. Bei den "Anwälten der Toten" blieben am späten Abend nur noch 700.000 Zuschauer und 10,3 Prozent in der Zielgruppe übrig.

Den Sieg in der Zielgruppe musste RTL so auch wieder ProSieben überlassen, das mit seiner Topmodel-Suche 1,53 Millionen Zuschauer ansprach. ProSieben erreichte damit gute 16,1 Prozent, allerdings auch ein neues Staffeltief. Insgesamt schalteten diesmal 2,30 Millionen Zuschauer "Germany's Next Topmodel" ein, was einem Marktanteil von 7,6 Prozent entspricht. Für "red." blieben im Anschluss noch 910.000 Zuschauer dran, womit ProSieben einen Marktanteil von immerhin noch 10,9 Prozent erreichte. "Kiss Bang Love" versagte im Anschluss daran mit nur 5,3 Prozent und 320.000 Zuschauern in der Zielgruppe. Insgesamt blieben nicht mehr als 470.000 Zuschauer für die Kuppelshow dran. "red." unterhielt zuvor noch anderthalb Millionen Menschen.

Den Sieg beim Gesamtpublikum musste aber auch ProSieben anderen überlassen. Freuen darf man sich beim Ersten: "Tod zwischen den Zeilen" aus der "Donna-Leon"-Reihe unterhielt zur besten Stunde im Schnitt 6,32 Millionen Zuschauer und erzielte damit starke 20,6 Prozent. Bei "Maria Wern, Kripo Gotland" konnte Das Erste dann noch 3,80 Millionen Zuschauer vorweisen, was einem Marktanteil von 14,2 Prozent entspricht. Für den ARD-Sender lief es dabei übrigens deutlich besser als für das Zweite. "Willkommen bei Carmen Nebel" musste sich im ZDF diesmal mit 3,70 Millionen Zuschauern zufrieden geben. Insgesamt erreichte die Show 12,4 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hatte Nebel mit gerade einmal 380.000 Zuschauern und 3,9 Prozent nur wenig Zuspruch.