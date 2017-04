"Das Traumschiff" überzeugt auch an Ostern

© ZDF/Dirk Bartling

Für gewöhnlich nehmen Sascha Hehn und Co. die Zuschauer im Winter mit auf weite Reisen, zum Jubiläum durfte die Crew nun aber auch an Ostern in die hohe See stechen. Über sechs Millionen Zuschauern gefiel das. In der Zielgruppe hatte RTL die Nase vorn.

Für gewöhnlich sticht das "Traumschiff" nur an Weihnachten und am Neujahrstag in die hohe See. Weil die Reihe aber im vergangenen Jahr den 35. Geburtstag feierte, spendierte das ZDF seinem Dauerbrenner eine weitere Folge und trat damit nun am Ostersonntag an. Sascha Hehn und Co. überzeugten nun auch hier: Im Schnitt begleiteten 6,53 Millionen Zuschauer die Reise nach Tansania, was einem Marktanteil von tollen 19,9 Prozent entspricht. Auch in der jungen Zielgruppe lief es für den Film gut, schalteten doch 1,39 Millionen Zuschauer ein, die dem ZDF einen guten Marktanteil von 12,4 Prozent bescherten.

Das ZDF setzte sich am Ostersonntag damit auch gegen den "Tatort" im Ersten durch. Obwohl es sich beim Krimi "Preis des Lebens" um eine Wiederholung handelte, überzeugte der "Tatort" noch immer 5,72 Millionen Zuschauer und erreichte damit einen Marktanteil von guten 17,3 Prozent. Zuvor punktete Das Erste bereits mit einem eingeschobenen "Brennpunkt", bei dem sich 6,90 Millionen Zuschauer über das Referendum in der Türkei informierten. In der jungen Zielgruppe stillten 1,67 Millionen Zuschauer ihr Informationsbedürfnis im Ersten, was einem Marktanteil von 16,3 Prozent entspricht. Die "Tagesschau" wurde am Sonntag alleine im Ersten von 7,17 Millionen Zuschauern gesehen und holte sich damit den Tagessieg.

In der jungen Zielgruppe dominierte unterdessen RTL den Abend. Die Free-TV-Premiere von "Guardians of the Galaxy" wurde dort von durchschnittlich 2,06 Millionen Zuschauern alleine in der Zielgruppe gesehen. Das "RTL Eventkino" erreichte damit einen tollen Marktanteil von 18,4 Prozent. Insgesamt entschieden sich 3,54 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit für den Marvel-Streifen und damit ähnliche viele wie im Vorabendprogramm bei "Bauer sucht Frau". Das Special "Das große Wiedersehen" sahen dort 3,46 Millionen Zuschauer, womit im Vorabendprogramm sogar 13,6 Prozent drin waren. In der Zielgruppe schalteten 1,22 Millionen Zuschauer ein, womit Inka Bause und RTL einen Marktanteil von 15,3 Prozent erzielten.

Noch erfolgreicher als in der Primetime waren die Kölner aber am späten Nachmittag, als die Formel 1 in Bahrain ihre Runden drehte. Das Rennen verfolgten im Schnitt 5,58 Millionen Zuschauer, was einem starken Marktanteil von 28,6 Prozent entspricht. In der Zielgruppe sahen durchschnittlich 1,62 Millionen Zuschauer die Übertragung aus Bahrain. Das Rennen brachte es damit auf tolle 24,8 Prozent. Keine gute Idee war es allerdings, im Vorfeld noch einmal das schon zur Primetime schwache "Deutschland sucht den Superstar" zu wiederholen: Mit nur 360.000 Zuschauern und 7,1 Prozent versagte die Castingshow im Tagesprogramm völlig.