"Story of my life" stürzt ab, Auswanderer retten Vox

Nach dem schwachen Auftakt stürzte der Vox-Talk "The Story of my Life" in Woche 2 auf richtig miserable Werte ab. Immerhin verhinderte das kurzfristig ins Programm genommene "Goodbye Deutschland" Schlimmeres. Eine Enttäuschung erlebte auch kabel eins

In der vergangenen Woche erlebte das erfolgsverwöhnte Vox mit seinem neuen Dienstagabendprogramm eine herbe Enttäuschung: Der Talk "The Story of My Life" legte mit 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen ziemlich mauen Start hin, danach liefen "Meylensteine" und "One Night Song" noch deutlich schlechter. Der Sender griff schnell durch nahm die letzteren umgehend aus dem Programm, um sie erst später im Anschluss an "Sing meinen Song" zu zeigen. Nur "The Story of My Life" bekam noch eine weitere Chance - wusste die aber nicht zu nutzen.

Im Gegenteil: Wie Rebecca Mir und Massimo Sinató altern und darauf reagieren wollten nur noch 830.000 Zuschauer sehen, das war rund eine halbe Million weniger als in der vergangenen Woche bei den Beckers zusahen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum sackte auf 2,6 Prozent ab, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es auf 3,4 Prozent runter - das ist das Quotenniveau, bei dem Vox in der vergangenen Woche bei "Meylensteine" die Notbremse zog. Diese kurzfristige Entscheidung erwies sich für Vox immerhin als goldrichtig: "Goodbye Deutschland" lief mit 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ab 21:13 Uhr bereits gut und steigerte sich nach 23:15 Uhr sogar noch auf 8,9 Prozent Marktanteil.

Eine Enttäuschung erlebte unterdessen auch kabel eins: Das neue Format "Raus aus dem Zwang - Messie trifft Putz-Neurotiker" kam ab 20:15 Uhr nicht über magere 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Das färbte auch aufs nachfolgende "K1 Magazin" ab, das 4,1 Prozent Marktanteil erreichte. Bei RTL II ließ sich der Abend für "Zuhause im Glück" mit 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zwar verhalten an, "Die Bauretter" steigerten sich im Anschluss aber noch auf 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - fast ein Prozentpunkt mehr als beim Comeback in der vergangenen Woche.