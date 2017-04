Klum und "Cobra 11" liefern sich weiter enges Duell

© ProSieben/Richard Hübner

Der Tagessieg am Donnerstag war auch in dieser Woche wieder hart umkämpft - erneut präsentierten sich sowohl "Germany's next Topmodel" als auch "Alarm für Cobra 11" in guter Form. In Sat.1 erholte sich "Criminal Minds: Beyond Borders".

ProSieben und RTL haben sich am Donnerstag erneut ein enges Rennen um den Tagessieg in der Zielgruppe geliefert - mit dem etwas besseren Ausgang für "Germany's next Topmodel". Die ProSieben-Show setzte sich mit 1,72 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,6 Prozent ganz knapp an die Spitze vor der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11", die von 1,65 Millionen jungen Zuschauern gesehen wurde und damit auf 16,4 Prozent Marktanteil kam. Im Vergleich zur Vorwoche konnten sich übrigens beide Formate steigern.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel



Insgesamt brachte es die Castingshow mit Heidi Klum übrigens auf 2,61 Millionen Zuschauer - über 300.000 mehr als noch vor sieben Tagen. "red!" hielt im weiteren Verlauf des Abends noch 1,43 Millionen Zuschauer bei ProSieben und erzielte gute 12,2 Prozent Marktanteil, ehe die Kuppelshow "Kiss Bang Love" zu später Stunde in den einstelligen Bereich fiel und nur noch 9,3 Prozent schaffte. Auch für RTL sah es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr allzu rosig aus: Gerade mal noch 10,1 Prozent betrug der Marktanteil für "Anwälte der Toten", nachdem sich eine zweistündige "Cobra 11"-Wiederholung zuvor noch bei guten 14,6 Prozent gehalten hatte.

Aufatmen kann man unterdessen bei Sat.1, wo sich "Criminal Minds: Beyond Borders" vom Tief der Vorwoche deutlich erholen konnte. Nachdem der Marktanteil zuletzt bei weniger als acht Prozent lag, wurden nun immerhin wieder 9,1 Prozent erzielt. Die Gesamt-Reichweite zog auf 2,15 Millionen Zuschauer an - dennoch dürfte man sich von der neuen Serie etwas mehr erhofft haben. Wiederholungen von "Criminal Minds" machten die Sache im Anschluss übrigens mit Werten von 7,7 und 8,1 Prozent nicht besser und auch "Blindspot" erwies sich zu später Stunde als Enttäuschung. Hier lag der Marktanteil bei mageren 7,2 Prozent.

Einen richtig bitteren Tiefschlag musste Sat.1 zudem am Nachmittag hinnehmen, wo die Scripted Doku "Auf Streife - Berlin" mit gerade mal 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf ein neues Tief zurückfiel. Zum Vergleich: Das ZDF kam zur selben Zeit mit "Bares für Rares" auf stolze 11,9 Prozent beim jungen Publikum und auch die Vox-Dokusoap "Shopping Queen" lag mit einem zweistelligen Marktanteil zu diesem Zeitpunkt weit vor Sat.1.