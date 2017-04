"Marie Brand" lässt dem "Paarduell" keine Chance

© ARD/ZDF

Nachdem sich Das Erste am Vorabend schon mit weniger Fans begnügen musste, unterhielt das "Paarduell" nun auch in der XXL-Variante weniger Zuschauer und blieb deutlich hinter dem Vorjahr zurück. Freude dagegen beim ZDF: "Marie Brand" bewegt sich weiter auf Rekordniveau.

Immer wieder spendiert Das Erste seinen Vorabendformaten auch einen Ausflug in die Primetime. Zum Start der zweiten Staffel "Paarduell" durften nun auch Anne Gesthuysen und Frank Plasberg erneut zur besten Sendezeit ran. Im Vergleich zur Premiere vor einem Jahr lief es dort für das "Paarduell XXL" allerdings nicht mehr ganz so berauschend. Knapp eine Million weniger schalteten ein, als Jörg Pilawa neben Gesthuysen und Plasberg diesmal andere Promi-Paare begrüßte. Im Schnitt waren es 3,87 Millionen Zuschauer. Mit 13,4 Prozent bewegte sich das "Paarduell XXL" zwar im grünen Bereich, aber auch als XXL-Variante konnte die Sendung nun nicht an die übrigen Shows des Vorabends anknüpfen.

Vom Tagessieg war Das Erste jedenfalls meilenweit entfernt. Den sicherte sich das ZDF mit Mariele Millowitsch. Der Samstagskrimi "Marie Brand und der Liebesmord" unterhielt fulminante 7,36 Millionen Zuschauer und bescherte dem ZDF damit einen wahrlich famosen Marktanteil von 23,8 Prozent. Die Krimireihe bewegte sich damit auf dem sehr starken Niveau der Januar-Folge, die mit 7,57 Millionen Zuschauern ein Allzeithoch markierte. Auch bei in der jüngeren Zielgruppe überzeugte der Krimi mit 1,28 Millionen Zuschauer. Das ZDF erreichte damit zur besten Sendezeit einen sehr guten Marktanteil von 13,1 Prozent.

Mit einer Wiederholung von "Der Staatsanwalt" konnte das ZDF im Anschluss zwar wie stets nicht mehr ganz so viele Zuschauer erreichen. Mit 4,62 Millionen Zuschauern lief es für die Krimiserie aber auch hier noch zufriedenstellend, wenn man bedenkt, dass ohne große Mühen noch immer gute 15,7 Prozent erreicht wurden. In der jüngeren Altersgruppe lief es mit 710.000 Zuschauern allerdings schon etwas schleppender, denn hier musste sich das ZDF nun mit 6,9 Prozent begnügen. Das "Paarduell XXL" unterhielt im Ersten übrigens 840.000 Zuschauer in der Zielgruppe und erzielte damit solide 8,5 Prozent.

In Mainz hat man es unterdessen mit einem Luxusproblem zu tun. Denn auch für ZDFneo lief es in der Primetime mit Spielfilmen gar nicht so schlecht – weil ZDFneo allerdings zuletzt massiv gewachsen ist, bewegte sich "Crocodile Dundee in Los Angeles" mit 680.000 Zuschauern und 2,2 Prozent dennoch unterhalb des Senderschnitts. In der Zielgruppe schalteten 160.000 Zuschauer ein, was soliden 1,7 Prozent entspricht. Im Anschluss unterhielt das zweite Zweite mit "Die Mumie" dann 200.000 Zuschauer in der Zielgruppe und steigerte sich damit auf gute 2,1 Prozent. Insgesamt sahen 560.000 Zuschauer den Spielfilm. "Robocop" war am späten Abend mit insgesamt nur 190.000 Zuschauern und 1,4 Prozent allerdings weniger gefragt und konnte auch in der jungen Zielgruppe mit 50.000 Zuschauern und mageren 0,8 Prozent nicht mehr viel bewegen.