"Fifty Shades of Grey" peitscht RTL nach vorn

Mit dem vieldiskutierten Erotikdrama "Fifty Shades of Grey" hat RTL am Sonntag richtig gute Quoten eingefahren. Die Reichweite war so hoch wie bei keinem anderen RTL-Film seit Januar 2016. Und auch die Doku im Anschluss überzeugte aus Quotensicht.

Seit Februar ist der zweite Teil von "Fifty Shades of Grey" in den Kinos und wieder gab es viele Schlagzeilen rund um das Erotikdrama. Mit rund dreieinhalb Millionen Zuschauern ist es derzeit der erfolgreichste Film des deutschen Kinojahres. Am Sonntag hat RTL nun erst einmal den ersten Teil als Free-TV-Premiere gezeigt - und damit richtig gute Werte eingefahren. Mit 4,12 Millionen Zuschauern holte der Streifen die höchste Reichweite, die RTL seit Januar des vergangenen Jahres auf diesem Sendeplatz eingefahren hat. Damals lockte "Escape Plan" sogar 4,39 Millionen Menschen vor die TV-Geräte.

Besonders gut lief es natürlich bei den jungen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Hier kam der Film auf 2,64 Millionen Zuschauer und nur unwesentlich weniger als der "Tatort" im Ersten. 21,1 Prozent Marktanteil standen am Ende für RTL auf der Uhr - damit ließ man auch ProSieben deutlich hinter sich, das zur gleichen Zeit mit "Maze Runner" 1,97 Millionen Menschen unterhielt und auf 9,6 Prozent Marktanteil kam.

Als cleverer Schachzug erwies es sich zudem, im Anschluss an den Film noch die Doku "Fifty Shades of Grey und die Wirklichkeit" zu zeigen. Diese wollten nämlich noch 2,17 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug sehr gute 18,9 Prozent. Mit soliden Quoten stellte am Vorabend zudem Vera Int-Veen die neuen Söhne bei "Schwiegertochter gesucht" vor. 2,88 Millionen Menschen sahen sich die Sendung an, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 13,1 Prozent.