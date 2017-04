Dem Publikum schmecken die Wollny-Rezepte nicht

© RTL II

Im Sommer vergangenen Jahres war "Lecker Schmecker Wollny" für RTL II ein schöner Erfolg. Die zweite Staffel lief nun schon im Frühjahr - und hatte von Anfang an überhaupt keine Chance. Auch "Die Kochprofis" kämpfen weiter mit Problemen

Im Sommer vergangenen Jahres probierte RTL II mal wieder etwas neues mit der seit vielen Jahren im Programm vertretenen Wollny-Großfamilie: Mutter Silvia präsentierte ihre häufig etwas speziellen Rezepte. Dieser neue Dreh sorgte für erfreulich gute Quoten: Im Schnitt wurden damals 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Also produzierte RTL II wenig überraschend eine Fortsetzung, ging mit dieser aber nun durchweg baden.

Zum Auftakt im März erzielte das Format nur 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damit war der Tiefstwert für diese Staffel zwar immerhin schon erreicht, doch allzu stark verbessern konnte sich das Format auch in den folgenden Wochen nicht. Durchweg lagen die Marktanteile weit unter dem Normalniveau von RTL II, im Schnitt kamen die sechs Folgen auf 3,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Genauso viel wurde nun auch zum Abschied gemessen, nur 670.000 Zuschauer sahen zu.

Marktanteils-Trend: Lecker Schmecker Wollny



Nicht hilfreich war, dass auch die vorher laufenden "Kochprofis" mit einer Wiederholung wieder wenig ausrichten konnten. In dieser Woche lag der Marktanteil bei 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 760.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Auch der "Frauentausch" konnte später den Abend nicht mehr retten und blieb mit 4,8 Prozent Marktanteil unter dem Soll.

Deutlich besser verlief der Donnerstag da schon für Vox, wo Bruce Willis mit "Stirb langsam 4.0" den Marktanteil um 20:15 Uhr bereits auf starke 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben trieb, ehe "Death Race" ab 22:45 Uhr sich sogar noch auf hervorragende 12,3 Prozent steigerte. kabel eins konnte da nicht mithalten, mit "Haben Sie das von den Morgans gehört" und "Miss Undercover" reichte es aber immerhin für solide 5,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.