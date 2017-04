RTL II drängt vor Serien von Vox und kabel eins

© RTL II

Mit der Ausstrahlung des Spielfilms "Hercules" überzeugte RTL II in der Zielgruppe deutlich mehr Zuschauer als die Serien bei Vox. Auch kabel eins landete deutlich abgeschlagen dahinter und musste auch Super RTL und dem Disney Channel den Vortritt lassen.

Mit seiner Filmauswahl hat RTL II zuletzt am Freitagabend immer wieder ein glückliches Händchen bewiesen. Zum Erfolg gereifte für den Sender nun auch die Ausstrahlung von "Hercules": Im Schnitt schalteten 820.000 Zuschauer ein, womit RTL II einen tollen Marktanteil von 8,8 Prozent erzielte. Auch insgesamt lief es für "Hercules" mit 1,84 Millionen Zuschauern toll – hier landete RTL II sogar noch vor Luke Mockridges Bühnenshow in Sat.1. "Ironclad" brachte es im Anschluss mit 430.000 Zuschauern in der Zielgruppe noch auf 5,8 Prozent.

Für RTL II lief der Freitagabend damit auch erfolgreicher als für Vox. "Chicago Fire" gab dort in der zweiten Woche nach und musste sich zum Start in den Abend mit 890.000 Zuschauern begnügen. In der Zielgruppe schalteten nur 480.000 Zuschauer ein, womit Vox einen Marktanteil von 5,4 Prozent erreichte. Immerhin aber: Die zweite Folge legte auf 670.000 Zuschauer und bewegte sich mit 6,9 Prozent wieder auf dem Niveau der Vorwoche. Insgesamt sahen 1,15 Millionen Zuschauer die zweite Folge. "Chicago PD" enttäuschte im Anschluss dennoch: Die Zuschauerzahl sank hier auf 410.000 Zuschauer und maue 4,6 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt blieben nun wieder nur noch 840.000 Zuschauer Vox treu.

Noch mieser als für Vox lief es unterdessen für kabel eins. "Navy CIS: New Orleans" eröffnete den Abend dort mit gerade einmal 200.000 Zuschauern in der Zielgruppe. Mehr als desaströse 2,3 Prozent waren für die Serie damit nicht zu holen. Die zweite Folge konnte zwar 50.000 Zuschauer in der Zielgruppe hinzugewinnen, mehr als miese 2,6 Prozent waren damit aber auch nicht drin. Insgesamt sahen nun 690.000 Zuschauer zu, während bei der ersten Folge 570.000 Zuschauer einschalteten. "The Mentalist" steigerte sich im Anschluss auf zunächst 780.000 und dann 870.000 Zuschauer. In der Zielgruppe ging es von 340.000 auf 430.000 Zuschauer nach oben. kabel eins erreichte damit Marktanteile von 3,7 und 5,8 Prozent. Eine weitere Folge steigerte sich gar auf 7,5 Prozent.

Selbst der Disney Channel war zumindest zum Start in den Abend übrigens erfolgreicher als kabel eins: Der Disney-Klassiker "Mulan" erreichte dort 260.000 Zuschauer in der Zielgruppe und erzielte damit einen für den kleinen Disney Channel tollen Marktanteil von 2,9 Prozent. Insgesamt sahen 490.000 Zuschauer zu. Bei Super RTL sahen zur gleichen Zeit insgesamt 1,03 Millionen Zuschauer "Asterix in Amerika", womit die Kölner insgesamt dreieinhalb Prozent erreichten. In der Zielgruppe kann sich Super RTL über 350.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 3,8 Prozent freuen.