"Quiz-Champion" legt zu, ProSieben und Sat.1 enttäuschen

Im Vergleich zu Donnerstag hat der ZDF-"Quiz-Champion" deutlich zugelegt und war beim jungen Publikum sogar erster RTL-Verfolger. ProSieben und Sat.1 enttäuschten dagegen mit ihren Filmen, bei Vox dagegen kann man zufrieden sein.

Als Das Erste und das ZDF am Donnerstag auf Shows gesetzt haben, wurden beide abgestraft: Durch die ungewohnte Show-Konkurrenz mussten sowohl der "Quiz-Champion" als auch "Die große Show der Naturwunder" neue Tiefstwerte hinnehmen (DWDL.de berichtete). Weil der "Quiz-Champion" am Samstag nur gegen "DSDS" antreten musste, erholten sich die Quoten wieder spürbar: 4,57 Millionen Zuschauer schalteten ein, das waren rund 1,3 Millionen mehr als noch am Donnerstag. Mit den erreichten 16,2 Prozent Marktanteil kann man in Mainz sehr zufrieden sein. Auch, weil es beim jungen Publikum mit 990.000 Zuschauern und 11,0 Prozent besonders gut lief: Damit war man sogar erster RTL-Verfolger.

Und auch Das Erste tat gut daran, nicht erneut eine Show zu zeigen: Die TV-Komödie "Allmen und das Geheimnis der Libellen" erreichte dort zur besten Sendezeit nämlich ebenfalls sehr gute 4,61 Millionen Zuschauer und 16,0 Prozent. Und selbst beim jungen Publikum lief es mit 8,7 Prozent vergleichsweise gut, auch wenn das ZDF hier nicht zu schlagen war.

Überhaupt nichts zu lachen hatten dagegen ProSieben und Sat.1, die am Samstag mit recht prominenten Filmen auf Quotenfang gingen. Besser lief es noch für Sat.1, das mit "Tribute von Panem - The Hunger Games" auf 1,34 Millionen Zuschauer kam, in der Zielgruppe reichte das aber nur zu 9,2 Prozent. Richtig mies präsentierte sich aber der "Simpsons"-Film bei ProSieben: Nur 910.000 Menschen schalteten ein, mit 7,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kann man nicht zufrieden sein. "Der Diktator" fiel im Anschluss sogar noch auf 730.000 Zuschauer und 5,3 Prozent zurück, musste allerdings auch gegen den Klitschko-Kampf bei RTL antreten.

Deutlich besser lief es da in der Primetime für Vox, das mit dem Film "Das perfekte Verbrechen" immerhin 1,64 Millionen Menschen zum Einschalten brachte. Bei den Werberelevanten kam Vox damit auf gute 9,0 Prozent. Eine neue Folge der "Pferdeprofis" erreichte am Vorabend 1,10 Millionen Zuschauer und 8,0 Prozent in der Zielgruppe.