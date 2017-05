ZDFneo-Sozialexperiment "Diktator" gescheitert

© ZDF/Stefan Menne

Immer wieder führt ZDFneo Sozialexperimente durch. Zumindest aus Quotensicht darf das aktuelle, "Diktator", allerdings als gescheitert betrachtet werden. Während Tele 5 am Vorabend punktete, enttäuschte RTL II derweil abends mit dem Klassiker "Scary Movie".

Bei ZDFneo darf das Sozialexperiment "Diktator" zumindest aus Quotensicht als gescheitert betrachtet werden. Nach dem ohnehin schon miesen Start verloren die letzten beiden Ausgaben noch einmal Zuschauer und mussten sich mit jeweils nur 100.000 Zuschauern zufrieden geben. Mehr als dürftige 0,4 Prozent waren damit nicht zu holen. Auch in der jungen Zielgruppe enttäuschte die öffentlich-rechtliche Variante von "Big Brother" mit 40.000 bis 50.000 Zuschauern. ZDFneo erzielte mit "Diktator" nur 0,4 beziehungsweise zum Finale 0,6 Prozent. Besser, wenn auch unter dem Schnitt, sah es zum Start in den Abend für "Bella Block" aus. Der Krimi wurde von insgesamt 570.000 Zuschauern gesehen, was 1,9 Prozent entspricht. In der jungen Zielgruppe wurde mit 140.000 Zuschauern ein Marktanteil von anderthalb Prozent erzielt.

RTL II stellte den Sonntagabend unterdessen ganz ins Zeichen der Filmparodie, hatte damit aber zumindest zum Start in den Abend mit "Scary Movie" nur bedingten Erfolg. Der mittlerweile auch schon siebzehn Jahre alte Streifen unterhielt nicht mehr als 480.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten dabei gerade einmal 300.000 ein, womit nicht mehr als miese 3,3 Prozent erreicht wurden. Besser lief es im Anschluss für "Die Pute von Panem – The Starving Games", die sich in der Zielgruppe auf 530.000 Zuschauer steigerten und damit 6,3 Prozent erreichten. Insgesamt besserte sich RTL II auf 860.000 Zuschauer und 3,5 Prozent.

Ähnlich wie RTL II verlief der Abend auch für kabel eins. "Die spektakulärsten Kriminalfälle" lockten dort ebenfalls nur 300.000 Zuschauer zur besten Sendezeit vor den Fernseher. Mehr als magere 3,3 Prozent waren damit auch für kabel eins nicht zu holen. Zumindest insgesamt lief es allerdings besser als bei RTL II: kabel eins konnte mit seiner Doku 790.000 Zuschauer ansprechen und erreichte damit 2,7 Prozent. Das Magazin "Abenteuer Leben am Sonntag" hielt im Anschluss noch 530.000 Zuschauer beim Sender. In der Zielgruppe erreichte die Sendung wie die Doku zuvor ebenfalls 300.000 Zuschauer. Zwar steigerte sich der Marktanteil angesichts der fortgeschrittenen Uhrzeit, mit 4,0 Prozent war aber auch "Abenteuer Leben" kein Hit.

Tele 5 punktete unterdessen im Vorabendprogramm mit der Ausstrahlung des zweiten Teils der "Unendlichen Geschichte". Der Film wurde dort von 130.000 Zuschauern in der Zielgruppe gesehen. Tele 5 erzielte damit einen tollen Marktanteil von 2,4 Prozent. Insgesamt sahen 220.000 Zuschauer zu. "Der Polarstuhl" hatte zuvor genauso viele Zuschauer, musste aber in der Zielgruppe kleinere Brötchen backen. Mit 60.000 Zuschauern erzielte Tele 5 aber dennoch gute 1,5 Prozent. In der Primetime kam Tele 5 dann nicht mehr gegen die Konkurrenz an und musste sich mit 70.000 Zuschauern in der Zielgruppe, die "Lucky Luke" einschalteten, begnügen. Mehr als 0,7 Prozent waren damit nicht mehr drin.