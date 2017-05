kabel eins schwach, Vox reiht sich noch dahinter ein

© Vox

Sowohl für kabel eins als auch für Vox war es eine Primetime zum vergessen: Die Kölner konnten mit "The Story of my Life" immerhin auf niedrigem Niveau wieder etwas zulegen. kabel eins lag mit seinen Messies zwar davor, zufrieden sein kann man aber nicht.

Nach den desaströsen 2,4 Prozent Marktanteil aus der vergangenen Woche hat sich die Vox-Talkshow "The Story of my Life" an diesem Dienstag wieder etwas gesteigert. Doch auch die erreichten 650.000 Zuschauer sowie die 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe dürften keine Jubelstürme auslösen. Das Format hat sich auf niedrigem Niveau gesteigert, ist aus Quotensicht aber noch immer eine große Enttäuschung. Zwei Folgen von "Goodbye Deutschland" betrieben im Anschluss mit 5,6 und 6,9 Prozent Schadensbegrenzung.

Bei kabel eins sah es nur unwesentlich besser aus: Die dritte Folge von "Raus aus dem Zwang - Messie trifft Putz-Neurotiker" erreichte zur besten Sendezeit 810.000 Zuschauer - weniger sahen in den vergangenen Wochen noch nie zu. Dafür lief es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 4,5 Prozent so gut wie noch nie - doch auch das ist eben viel zu wenig für den Sender. Das "K1 Magazin" fiel ab 22:20 Uhr zudem auf schlechte 3,9 Prozent.

Und auch RTL II hatte Probleme: "Zuhause im Glück" erreichte nur 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, während sich die "Bauretter" im Anschluss immerhin auf solide 6,3 Prozent steigern konnten. Schlechte Nachrichten kommen auch aus dem Vorabend: Während "Köln 50667" seine Sache am Dienstag mit 560.000 Zuschauern und 7,1 Prozent Marktanteil noch recht gut machte, fiel "Berlin - Tag & Nacht" im Anschluss auf 5,5 Prozent zurück. Der bisherige Jahrestiefstwert liegt bei 5,2 Prozent.

In den Tagescharts landete Vox mit 6,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum dann vor den beiden Konkurrenten. RTL II erreichte 5,9, kabel eins nur 5,1 Prozent. Beim Gesamtpublikum musste sich kabel eins (3,2 Prozent) sogar ZDFneo geschlagen geben, das am Dienstag mit 3,3 Prozent einen sehr guten Wert erzielte.