Wahl-"Brennpunkt" setzt sich an die Quoten-Spitze

Nicht etwa der "Polizeiruf" hat am Sonntag die meisten Zuschauer erreicht, sondern der "Brennpunkt" zur Wahl in Frankreich. Über acht Millionen Zuschauer sahen die Sendung im Ersten. Im Wahl-Duell am Vorabend gab's dagegen keinen klaren Sieger.

Der ARD-"Brennpunkt" zur Präsidentschaftswahl in Frankreich war am Sonntag die meistgesehene Sendung des Tages. Nachdem die "Tagesschau" zuvor alleine im Ersten von 8,63 Millionen Zuschauern gesehen wurde, steigerte sich die anschließende Sondersendung auf 8,78 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei stolzen 25,6 Prozent und fiel übrigens auch beim jungen Publikum mit 20,3 Prozent außerordentlich stark aus. Selbst der "Polizeiruf 110" konnte damit nicht ganz mithalten: Der Krimi setzte sich mit 8,03 Millionen Zuschauern jedoch klar gegen die Konkurrenz durch.

Als stärkster Verfolger ging die ZDF-Reihe "Honigfrauen" hervor, die sich zum Abschluss noch einmal etwas erholen konnte. 4,37 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 12,7 Prozent sind allerdings vergleichsweise unspektakuläre Werte - und auch beim jungen Publikum lief's für den letzten Teil mit 6,3 Prozent Marktanteil recht mäßig. Hier konnte RTL abseits des "Polizeirufs" noch am ehesten punkten: Auf immerhin 12,4 Prozent belief sich der Marktanteil des US-Thrillers "Die Unfassbaren - Now You See Me", während "Pacific Rim" bei ProSieben auf 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam.

Am späten Abend setzten die Öffentlich-Rechtlichen unterdessen noch einmal auf Information: So hielt das wegen den Wahlen in Frankreich und Schleswig-Holstein auf fast eine Stunde ausgedehnte "heute-journal" im Schnitt 3,82 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, während eine Extra-Ausgabe der "Tagesthemen" zunächst von 4,49 Millionen gesehen wurde. "Anne Will" kam mit ihrem Talk zu später Stunde dann nicht mehr über 3,06 Millionen Zuschauer hinaus. Der Marktanteil lag ab 22:18 Uhr bei 13,7 Prozent - zu diesem Zeitpunkt hatte sich somit schon mehr als die Hälfte des Krimi-Publikums verabschiedet.

Ein enges Wahl-Duell lieferten sich ARD und ZDF übrigens am Vorabend: Während die Sendung im Ersten auf 1,86 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,3 Prozent kam, erreichte das ZDF im Schnitt 1,89 Millionen Zuschauer sowie 9,2 Prozent. Bei der "heute"-Sendung schalteten danach 3,92 Millionen Zuschauer ein, ehe die "Berliner Runde" mit 2,53 Millionen Zuschauern erneut auf einen einstelligen Marktanteil zurückfiel.