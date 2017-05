Starker Start für "Naked Attraction" in schwachem Umfeld

© RTL II

Das Vorprogramm war mies, auf seine neue Kuppelshow "Naked Attraction" konnte sich RTL II trotzdem verlassen: Die Sendung hat die Reichweiten im Vergleich zum Vorprogramm fast verdoppelt. Gemischte Gefühle dürfte es bei Vox geben.

Nackte sind im Fernsehen inzwischen keine Seltenheit und auch kein echter Aufreger mehr. Dennoch ist die neue RTL-II-Kuppelshow "Naked Attraction" speziell dahingehend, dass man unverblümt auf die Genitalien der Kandidaten zoomt. Das sorgte im Vorfeld für viele Schlagzeilen - und zum Start waren dann auch viele Zuschauer neugierig auf das neue Format. 1,45 Millionen Zuschauer schalteten die Sendung ab 22:15 Uhr ein, 810.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der Zielgruppe hatte das einen Marktanteil in Höhe von 10,4 Prozent zur Folge. "Naked Attraction" ist damit laut Senderangaben der beste Neustart für RTL II seit August 2012.

Ein schöner Erfolg für den Sender, vor allem wenn man auf das Vorprogramm blickt, da sah es nämlich alles andere als gut aus. "Wirt sucht Liebe" kam zur besten Sendezeit nur auf 550.000 Zuschauer und 3,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum - Minusrekord. "Traumfrau gesucht" steigerte sich danach immerhin noch auf 780.000 Zuschauer und 4,6 Prozent, zufrieden sein kann man beim Sender damit aber auch nicht. Umso höher ist der Erfolg von "Naked Attraction" einzuschätzen, das die Reichweiten sowohl insgesamt als auch bei den jungen Zuschauern nahezu verdoppelt hat.

Vox erreichte zur besten Sendezeit mit einer Folge "Goodbye Deutschland" 1,39 Millionen Zuschauer und 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, danach erreichte eine weitere Folge der Dokusoap aber nur noch 5,7 Prozent. Auch am Vorabend sah es nicht gut aus: "Das perfekte Dinner" erreichte lediglich 1,23 Millionen Menschen, der Marktanteil betrug 5,6 Prozent. "Hautnah: Die Tierklinik" kam davor ebenfalls nur auf 5,9 Prozent. Dafür machten "Shopping Queen" (11,0 Prozent) und "4 Hochzeiten und eine Traumreise" (12,5 Prozent) ihre Sache am Nachmittag gut.