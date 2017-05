Special stärkt Jauch, ZDF-Krimi bei Jüngeren beliebt

© RTL / Frank Hempel

Das ZDF hat sich mit einem Krimi den Tagessieg geholt und war auch bei den jungen Zuschauern gefragt. "Wer wird Millionär?" landete knapp dahinter, holte dafür aber bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Wert seit Mitte Januar.

5,55 Millionen Menschen haben sich am Montag den ZDF-Krimi "Der Gutachter - Ein Mord zu viel" angesehen und den Mainzern damit den Tagessieg beschert - keine andere Sendung kam auf mehr Zuschauer. Mit dem Marktanteil in Höhe von 17,3 Prozent kann man sehr zufrieden sein. "Wer wird Millionär?" landete auf Rang zwei und unterhielt zur gleichen Zeit mit einem Überraschungs-Special 5,11 Millionen Zuschauer, das entsprach 16,6 Prozent.

Der ZDF-Krimi war dann auch beim jungen Publikum relativ beliebt: 1,05 Millionen Zuschauer waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt, das reichte in dieser Altersklasse für gute 9,8 Prozent Marktanteil. Die meisten jungen Zuschauer vor den Bildschirmen versammelte allerdings RTL: "Wer wird Millionär?" wurde von 1,47 Millionen gesehen, hier lag der Marktanteil bei 14,2 Prozent - besser lief es für Günther Jauch mit seiner Quizshow zuletzt Mitte Januar.

Weniger Grund zur Freude hatte Sat.1: Zwar kamen "Lethal Weapon" und "Navy CIS: L.A." ab 20:15 Uhr auf 2,03 und 2,09 Millionen Zuschauer, beim jungen Publikum blieben die Serien aber bei 8,9 und 8,7 Prozent Marktanteil hängen. Erst zwei Folgen von "Hawaii Five-0" steigerten die Werte danach auf recht ansehnliche 10,1 und 10,7 Prozent. "The Big Bang Theory" erreichte zum Start in den Abend bei ProSieben nur 1,29 Millionen Zuschauer und 9,9 Prozent - hier macht es sich inzwischen bemerkbar, dass keine neuen Folgen mehr zu sehen sind. Drei Wiederholungen pendelten im Anschluss zwischen 11,0 und 11,7 Prozent. "2 Broke Girls" und "New Girl" fielen danach wieder in den einstelligen Bereich.