"GZSZ" mit Jahresbestwert, "Halligalli" fängt sich

Kurz vor dem Jubiläum hat "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" am Dienstag bei RTL einen neuen Jahresbestwert eingefahren. Bei ProSieben erholte sich am Abend "Circus Halligalli" spürbar, aber auch auf die "Simpsons" war Verlass.

In der kommenden Woche feiert RTL das 25-jährige Jubiläum von "GZSZ", der Dauerbrenner darf dann ausnahmsweise in die Primetime. Jetzt, kurz vor dem großen Geburtstag, legt die Serie aus Quotensicht noch einmal einen Gang zu. Am Dienstag schalteten 3,04 Millionen Menschen ein, 1,80 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der Zielgruppe führte das zu einem starken Marktanteil in Höhe von 23,0 Prozent - das ist gleichzeitig auch ein neuer Jahresbestwert.

"Bones" konnte da im Anschluss nicht mithalten, die Reichweite ging bei den zwei Folgen der Krimiserie auf 2,44 und 2,54 Millionen zurück. Mit den Marktanteilen von 13,9 und 13,6 Prozent wird man bei RTL dennoch nicht unglücklich sein. Lag man damit doch schließlich vor der versammelten Konkurrenz.

Bei ProSieben erwischten derweil die "Simpsons" einen ihrer besseren Dienstagabende: Alle vier Folgen landeten bei zweistelligen Marktanteilen, 12,0 Prozent bei Folge drei war das höchste der Gefühle. In der Spitze schalteten im Schnitt 1,39 Millionen Menschen ein. Der relativ stabile Vorlauf half dann aber schließlich auch "Circus Halligalli" wieder auf die Beine. Die Show, die in den letzten zwei Wochen aus Quotensicht stark abstürzte, berappelte sich wieder und erreichte 930.000 Zuschauer sowie 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Nacht hat ProSieben dann noch eine neue Folge "Empire" gezeigt, die ihre Sache mit 7,4 Prozent zwar besser machte als zuletzt. Insgesamt bleibt die Serie für ProSieben aber eine einzige Enttäuschung.

Relativ solide durch den Abend kam Sat.1, das mit seiner TV-Dramödie "Und weg bist Du" 2,27 Millionen Menschen unterhielt, bei den 14- bis 49-Jährigen hatte das 9,6 Prozent Marktanteil zur Folge. "Akte" erreichte im Anschluss noch 1,42 Millionen Menschen sowie 9,1 Prozent. Auch die Sendung mit Claus Strunz steigerte sich damit wieder deutlich im Vergleich zu den Vorwochen, in denen es bis auf 4,8 Prozent hinab ging.

Die meisten Zuschauer hatte am Dienstag Das Erste: "In aller Freundschaft" und "Um Himmels Willen" erreichten 5,85 und 5,53 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei starken 19,0 und 18,4 Prozent. Auch bei den jungen Zuschauern lief es angesichts 9,4 und 7,0 Prozent gut bis solide. Das stärkste ZDF-Format waren einmal mehr die "Rosenheim-Cops", die am Vorabend 4,35 Millionen Menschen unterhielten und damit auf 16,7 Prozent Marktanteil kamen. In der Primetime erreichte "ZDFzeit: Ikea, Roller & Co." immerhin noch 3,07 Millionen Zuschauer und 10,2 Prozent - das ist einer der besseren Werte der Reihe. Beim jungen Publikum lief es mit 9,4 Prozent besonders gut.