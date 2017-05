"Cobra 11" setzt sich wieder vor die ProSieben-Topmodels

© RTL/Gordon Mühle

Nachdem "Germany’s Next Topmodel" in der vergangenen Woche locker über "Alarm für Cobra 11" gesiegt hat, sah es in dieser Woche ganz anders aus. Da behielten die Autobahnpolizisten gegenüber den Models die Oberhand. "GZSZ" ist derweil weiter in Hochform.



12.05.2017 - 09:26 Uhr von Timo Niemeier 12.05.2017 - 09:26 Uhr

Vor sieben Tagen hat "Germany’s Next Topmodel" bei ProSieben mit 18,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen noch einen Staffel-Bestwert eingefahren und ganz nebenbei auch "Alarm für Cobra 11" deutlich hinter sich gelassen. In dieser Woche sah es mit 1,67 Millionen jungen Zuschauern und 16,5 Prozent zwar ebenfalls wieder sehr gut aus, im Vergleich zur Vorwoche gingen aber rund 200.000 junge Menschen verloren. Und weil die Autobahnpolizisten einen starken Tag erwischten, musste ProSieben an diesem Donnerstag RTL die Marktführerschaft in der Zielgruppe überlassen.

"Alarm für Cobra 11" kam ab 20:15 Uhr nämlich auf 1,78 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, hier wurden 17,5 Prozent gemessen. Besser lief es zuletzt Anfang April. Eine Wiederholung erreichte im Anschluss immerhin noch 1,40 Millionen Zuschauer und 15,3 Prozent. Auch bei der Gesamt-Reichweite lag die erste "Alarm für Cobra 11"-Ausgabe des Abends mit 2,99 Millionen deutlich vor den ProSieben-Topmodels, die auf 2,45 Millionen kamen.

Sat.1 konnte beim Kampf um den Tagessieg in der Zielgruppe nicht mitreden, dafür lief es für "Criminal Minds: Beyond Borders" recht gut. Nach den 11,0 Prozent in der vergangenen Woche ging es dieses Mal zwar wieder auf 990.000 junge Zuschauer und 9,8 Prozent zurück. Aber das ist immerhin der zweithöchste Wert, den die Serie seit dem Start im März eingefahren hat. Insgesamt schalteten 2,19 Millionen ein. Zwei "Criminal Minds"-Wiederholungen lagen im Anschluss bei 8,5 und 9,5 Prozent, ehe "Blindspot" auf 7,8 Prozent fiel.

Weiterhin in bestechender Form präsentiert sich derzeit "GZSZ": Am Vorabend reichte es für die Dailysoap zu 1,75 Millionen jungen Zuschauern - nur "Alarm für Cobra 11" hatte im Anschluss eine höhere Reichweite. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug starke 22,2 Prozent. Insgesamt war die Serie mit 3,07 Millionen Zuschauern sogar die reichweitenstärkste RTL-Sendung am Donnerstag.

Weil auch "Anwälte der Toten" am späten Abend starke 16,5 Prozent Marktanteil holten, kann man sich bei RTL über einen guten Tagesmarktanteil in Höhe von 14,2 Prozent freuen, ProSieben landete mit 11,3 Prozent auf Platz zwei. Dieser Wert ist damit zu erklären, dass beim Sender nach den Topmodels schnell die Luft raus war: "red" landete noch bei 11,0 Prozent Marktanteil, "Crazy rich..." fiel ab 23:30 Uhr aber auf desaströse 5,6 Prozent Marktanteil. Sat.1 erreichte mit 9,5 Prozent Rang drei in den Tagescharts. Insgesamt setzte sich das ZDF (14,4 Prozent) an die Spitze, dahinter folgten Das Erste (10,1 Prozent) und RTL (9,7 Prozent).

Teilen